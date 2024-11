Com a temporada de 2024 da MotoGP chegando ao fim, as expectativas aumentam para a estreia de Marc Márquez na equipe oficial da Ducati em 2025. E, já na próxima semana, o espanhol fará sua estreia de vermelho, guiando as Desmosedicis de 2024 e 2025 no teste de pós-temporada em Barcelona.

Márquez terá sua primeira oportunidade de trabalhar com a equipe oficial da Ducati no teste de pós-temporada em 19 de novembro, depois de assinar um contrato de dois anos para correr ao lado de Francesco Bagnaia.

Normalmente, as equipes aproveitam o teste de novembro para dar aos seus pilotos a chance de experimentar suas motos para o ano seguinte. Mas como Márquez nunca chegou a pilotar a atual GP24, tendo pilotado a GP23 de 2023 com algumas atualizações na Gresini este ano, a Ducati está permitindo que o espanhol corra com duas motos diferentes em Barcelona.

Isso, em teoria, deve facilitar sua transição em duas etapas da GP23 para a GP25, além de ajudá-lo a entender por que a Desmosedici 2024 tem sido tão dominante na MotoGP.

"Ele também terá a GP24, vai experimentar as duas", revelou Pirro em uma entrevista à GPOne. "Espero que ele entre e diga: 'ok, está tudo um pouco melhor'. Não que ele vá ser meio segundo ou oito décimos mais rápido. Não espero uma revolução ou algo especial".

A Ducati superou a concorrência na MotoGP este ano, conquistando o título de com seis rodadas de antecedência em setembro. Grande parte de seu sucesso se deve à GP24, que, de acordo com muitos, representa um grande salto no desempenho da já veloz Desmosedici de 2023.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Os pilotos da GP24 venceram 15 das 19 etapas realizadas até agora neste ano, enquanto três dos quatro melhores pilotos do campeonato estão correndo com a especificação atual da moto. Pirro, no entanto, não acredita que a Ducati dará outro grande salto com a GP25, que continua em desenvolvimento, enfatizando que apenas atualizações incrementais são possíveis ano a ano.

"Você terá dificuldades para ver e notar a evolução", disse o italiano, que testou a nova moto em Jerez há duas semanas. "No entanto, como todos os anos, tentamos melhorar e acredito que a moto de 2025 também é um passo adiante. E os últimos testes confirmaram isso. "Não há revoluções, mas pequenas melhorias, que também precisarão ser confirmadas em outras pistas".

Ele acrescentou: "A ideia é sempre a mesma [encontrar melhorias em relação à GP24], porque isso significaria que descobrimos algo. Mas não é fácil e já seria positivo dar um passo à frente como aquele entre a GP22 e a GP23, que nos permite ser sempre competitivos".

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati, Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Dorna

"Acho que o que faz a diferença é ser competitivo em todas as 20 corridas e não apenas em algumas. Este ano, a GP24 mostrou que é competitiva em todas as pistas - algo que talvez não tenha acontecido entre a GP22 e a GP23".

"Não é um dado adquirido e não é fácil encontrar aquele meio décimo para melhorar uma moto que é realmente boa. Mas estamos trabalhando nisso e mal podemos esperar para que Pecco e Marc a experimentem. Estou curioso para testá-la também em uma pista onde a aderência geralmente é baixa, como Barcelona".

Pirro explicou que a GP25 foi construída para se adequar ao estilo de pilotagem de Bagnaia, mas as mudanças feitas para melhorar o desempenho da frenagem também favorecerão seu novo companheiro de equipe, Márquez.

"No momento certo, quando a nova aerodinâmica chegar, na minha opinião, ela ficará mais furiosa. É ainda mais racing, porque consertamos algumas coisas para Pecco Então, ele pode ter características que vão na direção de freios [duros] como Bagnaia e Marquez".

Pirro estará novamente em ação no teste de Barcelona, substituindo o lesionado Fabio di Giannantonio na VR46. Di Giannantonio, Marquez e Bagnaia serão os únicos pilotos a correr com a GP25 no próximo ano, já que a Ducati reduz seu envolvimento para três motos de fábrica, em vez de quatro como em 2024.

