Jorge Martín terá a chance de conquistar o título de 2024 da MotoGP já na corrida de sprint do GP de Barcelona no sábado, isso se ele conseguir abrir uma boa vantagem para Pecco Bagnaia e tirar qualquer chance do italiano em virar o jogo.

O piloto da Pramac precisa superar o rival da fábrica Ducati por apenas dois pontos no evento Sprint para ser coroado campeão e vingar sua derrota em 2023.

Um total de 37 pontos está disponível no final da temporada deste fim de semana, cujo local foi transferido para o Circuito de Barcelona-Catalunha devido às fortes inundações em Valência antes da corrida.

No momento, Martín está no topo da classificação com 485 pontos, 24 a mais que o segundo colocado, Bagnaia, com 461.

Uma vitória na corrida Sprint garantiria a Martín seu primeiro campeonato mundial antes do último GP da temporada, no domingo, mas ele pode conquistar o título se terminar apenas em oitavo.

O espanhol precisa sair do sábado com uma vantagem de pelo menos 26 pontos para vencer o campeonato, já que ainda falta a corrida principal.

Uma vantagem de 25 pontos não seria suficiente, pois o bicampeão e atual campeão Bagnaia venceu 10 corridas em 2024, em comparação com três de Martín - mas o piloto da Pramac venceu mais corridas de sprint.

Como Jorge Martin pode ganhar o título de 2024 da MotoGP na corrida Sprint

Se Martín vencer... A posição de chegada de Bagnaia não terá importância Se Martín terminar em segundo... Bagnaia deve terminar em terceiro ou abaixo Se Martín terminar em terceiro... Bagnaia deve terminar em quinto ou abaixo Se Martín terminar em quarto... Bagnaia deve terminar em sexto ou abaixo Se Martn terminar em quinto... Bagnaia deve terminar em sétimo ou abaixo Se Martín terminar em sexto... Bagnaia deve terminar em oitavo ou abaixo Se Martín terminar em sétimo... Bagnaia deve terminar em nono ou abaixo Se Martín terminar em oitavo... Bagnaia deve terminar em 10º ou menos Se Martín terminar em nono ou abaixo... A luta pelo título continuará até o grande prêmio

A melhor esperança de Bagnaia para manter o título é vencer a Sprint e levar a luta para a corrida de domingo. De fato, dado o ritmo mostrado pelos dois primeiros colocados até agora, o cenário mais provável no sábado é Bagnaia vencer e Martín terminar como vice-campeão.

Mas mesmo que esse cenário se concretize, Martín ainda terá uma vantagem substancial de 21 pontos antes da corrida principal em Barcelona. Então, mesmo que Bagnaia vença o grande prêmio, o espanhol pode conquistar o título se terminar entre os 11 primeiros.

"Já é um privilégio estar aqui [lutando pelo campeonato]", disse Martín. "Vou tentar fazer isso no sábado, se for possível, mas será muito difícil, com certeza".

Ganhar o campeonato de 2024 seria um marco importante para Martín, pois o tornaria o primeiro piloto a ganhar um título da categoria rainha com uma equipe satélite desde o triunfo de Valentino Rossi no último ano da era das 500cc em 2001.

Isso também significaria que Martin deixaria a Ducati como o atual campeão e levaria a placa de número um com ele para sua nova empregadora, a Aprilia.

