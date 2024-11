Marc Márquez revelou que estava questionando se seu "tempo tinha acabado" na MotoGP no final de sua passagem pela Honda, enquanto lutava contra lesões e uma moto não competitiva.

Depois de ganhar seis títulos da categoria rainha durante suas primeiras sete temporadas na categoria rainha com a fabricante japonesa, Márquez foi forçado a aceitar uma nova realidade quando uma lesão no braço sofrida na corrida de Jerez em 2020 alterou sua carreira.

Exigindo um total de quatro operações ao longo de vários anos, o espanhol ficou afastado das corridas por períodos prolongados, exatamente quando a rival Ducati estava se estabelecendo como a nova força da MotoGP.

Quando o espanhol recuperou a forma física, a RC213V da Honda havia caído de performance e se tornado a pior motocicleta da MotoGP, deixando as vitórias e os pódios fora de alcance.

Márquez ainda conseguiu superar todos os seus companheiros de Honda e até conseguiu um terceiro lugar em Motegi no ano passado, mas, vendo os claros sinais de problemas na equipe, ele tomou a decisão de deixar a marca japonesa em favor de um acordo satélite com a Gresini.

A aposta valeu muito a pena, pois ele não apenas recuperou sua forma vencedora de corrida este ano, mas também conseguiu fechar um acordo com a Ducati para se juntar à equipe de fábrica a partir de 2025.

Relembrando o tempo que passou na Honda, Márquez admitiu que as coisas ficaram tão difíceis para ele que pensou que sua carreira na MotoGP havia acabado.

"Dois anos atrás, um ano atrás, muitas pessoas - até mesmo eu - [tinham dúvidas]. Eu tinha alguns pontos de interrogação se meu tempo tinha acabado", disse ele ao canal do YouTube da MotoGP.

"Não foi assim [no final] porque eu tomei a decisão [de me juntar à Gresini] porque quando eu me aposentar algum dia eu não quero ter nenhum arrependimento para mim mesmo que você não tente isso, você não tenta dessa maneira".

"Tentarei tudo o que tenho em minhas mãos para me sentir competitivo, ganhar títulos e lutar por títulos todos os anos".

Apesar de pilotar a moto Ducati GP23 do ano passado, embora com algumas atualizações, Márquez conquistou três vitórias em GPs em 2024 e atualmente está lutando com o piloto de fábrica Enea Bastianini pelo terceiro lugar no campeonato.

O hexacampeão disse que estaria anunciando sua aposentadoria da MotoGP nesse momento se sua mudança para a Gresini não tivesse sido bem-sucedida.

"Para mim, a mudança que fiz no ano passado já foi um sucesso porque, se não fosse, este ano eu anunciaria minha aposentadoria", disse. "Há um ano, eu tinha muitos pontos de interrogação em minha mente, tinha muitas lacunas [dúvidas]".

"Depois de um ano, todas essas lacunas desapareceram e eu voltei a um nível competitivo. Não diremos como o nível de 2019, diremos em um nível competitivo que é suficiente para continuar trabalhando, para continuar pressionando e, especialmente, para ter esse espírito especial da MotoGP".

"E sentimos novamente o gosto daquela vitória, daquele pódio, e aquela intensidade especial quando você está lutando no topo é diferente".

O triunfo de Márquez no GP de Aragão em setembro encerrou uma seca de vitórias de 1000 dias que remonta ao seu trio de sucessos em 2021 com a Honda.

Embora ele tenha minimizado a importância de voltar às vitórias em 2024, enfatizando que seu principal objetivo era se preparar para sua mudança no próximo ano, ele admitiu que conquistar vitórias nesta temporada foi fundamental para ajudar a superar as dúvidas que o cercavam na Honda.

"As vitórias lhe dão muita confiança", disse ele. "Depois de três ou quatro anos, lutando muito após quatro cirurgias no braço, e depois de não obter bons resultados, você começa a perder a confiança, começa a ter alguns pontos de interrogação - Será que é a moto? Sou eu? Será que é a minha condição física?"

"Passo a passo, você precisa responder a essa pergunta e revelar [recuperar] essa confiança com alguns pódios, corridas, pole positions, vitória na sprint e - então, a vitória na corrida principal foi muito importante", conclui.

