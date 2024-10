Luzes verdes para a Sprint do GP do Japão da MotoGP! Em uma pole inédita, Pedro Acosta começou a prova cheio de pressão, sendo seguido por Pecco Bagnaia e Enea Bastianini. No entanto, o piloto teve uma queda inesperada nos últimos minutos da prova e causou comoção na garagem da Gas Gas.

Com uma boa largada, Bagnaia tomou a ponta de Acosta, enquanto Joan Mir teve uma queda, mas conseguiu voltar para a pista com a ajuda dos comissários.

Duas voltas depois, Acosta foi ousado ao fazer uma bela ultrapassagem em cima de Bagnaia para retomar a primeira posição. Pecco, com medo de alguma queda, abriu espaço e deixou Pedro assumir a ponta novamente.

Brad Binder deu uma escapada da pista e acabou perdeu diversas posições, terminando em 22°. Dando 'pinta' de estar com problemas, o piloto se direcionou para os boxes.

Correndo em casa, Takaaki Nakagami teve um pequeno contato com Johann Zarco, faltando oito voltas para o fim e acabou caindo, causando seu abandono da prova. O caso ainda foi colocado sob investigação e o piloto italiano foi punido com uma volta longa.

Com sete voltas para o fim, Acosta, Bagnaia e Bastianini fechavam o top 3, seguidos por Marc Márquez, Jorge Martín, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller, Aléx Márquez e Maverick Viñales.

Apesar de parecer ter a dominância total da prova, Acosta caiu durante a Curva 7 e abandonou a corrida, perdendo totalmente a vantagem de quase um segundo sobre o segundo colocado.

Aleix Espargaró, que estava na 11° posição, também abandonou a corrida após protagonizar mais uma das quedas.

Nas últimas duas voltas, uma bela disputa pela segunda colocação aconteceu entre Marc Márquez e Bastianini, com passe e repasse, Enea conseguiu abrir uma boa vantagem, mas foi ‘caçado’ até o fim da corrida.

No fim, Bagnaia conseguiu manter a primeira colocação, seguido por Bastianini em segundo e Marc Márquez no pódio. A queda de Acosta deu de 'presente' a pontuação máxima para Pecco, que está na disputa pela liderança do campeonato.

Confira o resultado completo da Sprint:

