Inesperada! Essa foi a definição perfeita para a classificação da MotoGP no Japão. Marc Márquez estava levando para Gresini o primeiro lugar na largada, mas por ter excedido os limites de pista de forma milimétrica, a volta do espanhol foi deletada e, com isso, Pedro Acosta conquistou a pole com 1m43s018.

Os postulantes ao título tiveram uma sessão diferente: Pecco Bagnaia fez o necessário, tirando a 'mão' na última tentativa e larga ao lado de Acosta em segundo lugar, já Jorge Martín amargou uma queda na reta final e inicia a sprint e a corrida principal na 11ª colocação. Com a volta deletada, Márquez caiu para a nona colocação. Maverick Viñales completa a primeira fila.

Q1

Não demorou muito após o início do Q1 para o aviso de chuva ser acionado, colocando ainda emoção na primeira parte da sessão. Disputaram uma vaga no Q2: Miller, Zarco, Fernandez, Quartararo, R. Fernandez, Morbidelli, A. Espargaró, Mir, Rins, Marini, Gardner, Nakagami e Savadori.

Restando oito minutos no relógio, os pilotos foram aos boxes para uma pausa antes da última tentativa de voltas lançadas. Mesmo com a previsão inicial da mudança no clima, os compostos utilizados na pista seguiram os mesmos - as gomas 'secas'.

O final da primeira parte do quali foi marcado por tons de drama, com as duas últimas vagas para a briga da pole passando de mãos em mãos. Com o cronômetro zerado, Morbidelli cravou o melhor tempo, seguido por Quartararo - sendo os classificados ao Q2.

Q2

O clima - e o aviso de probabilidade de chuva - seguiram os mesmos. Mas, assim como no Q1, os pilotos resolveram seguir com os compostos 'slick'. As primeiras voltas aconteceram e Marc Márquez era o dono da melhor marca.

Insatisfeito, Bagnaia foi aos boxes e reclamou do pneu traseiro com sua equipe. Enquanto isso, na pista, uma investigação foi iniciada após Alex Márquez ter suas costas acertada pelo pneu dianteiro de um companheiro na pista que colocou a moto lado a lado com o espanhol.

A parte final da sessão tinha Acosta como líder, mas M. Márquez vinha acelerando abaixando bastante o tempo, assim como Pecco. Fazendo a nova melhor marca da pista, Márquez cravou 1m42s868.

Pouco tempo depois, com menos de dois minutos para a bandeira quadriculada, Martín caiu sozinho - tendo apenas o nono melhor tempo. No fim, a volta voadora de Márquez foi deletada por ter excedido a pista na curva quatro e com isso, a pole ficou com Pedro Acosta de forma inédita.

