Marc Márquez teve um bom sábado no GP do Japão. Ao largar do nono lugar, o piloto terminou a corrida Sprint em terceiro. No entanto, acredita que o time precisa melhorar o foco para conseguir classificações melhores na MotoGP.

O resultado do pódio nas 12 voltas de sábado aconteceu apesar de um fim de semana agitado no Japão para o piloto da Gresini Ducati.

Na sexta-feira, ele foi prejudicado por uma série de pequenos problemas que não quis revelar em detalhes, mas que o levaram a parecer muito agitado na garagem durante o dia.

Depois, na qualificação de sábado, o oito vezes campeão mundial ficou frustrado com o nono lugar, após um atraso em saber que seu melhor tempo havia sido cancelado devido a uma transgressão dos limites da pista.

Sentado nos boxes com a impressão de que tinha feito o suficiente para a pole position com o que teria sido um recorde de volta, ele alegou que o controle de corrida o deixou sem tempo para tentar outra volta.

"Não estou chateado com o cancelamento da volta", disse Márquez. "Eu claramente ultrapassei a marca. Mas como eles demoraram muito para anunciar o cancelamento, isso me deixou incapaz de fazer qualquer tentativa".

"Depois que meu tempo [rápido] foi feito, não quis arriscar mais porque as condições eram complicadas. Mas se eu soubesse antes que aquela volta havia sido cancelada, teria tentado fazer mais uma volta rápida para tentar chegar à frente no grid".

"Mostramos velocidade na classificação, mas não tivemos sorte. Toquei a bandeira verde, mas a notificação chegou muito tarde".

"Eles me disseram que havia um problema de notificação. Não sei se foi algo a ver com o Wi-Fi", brincou.

O diretor da corrida, Mike Webb, disse ao Motorsport.com que, embora a infração dos limites da pista tenha sido detectada imediatamente, um problema de software exigiu entradas manuais para que o cancelamento do tempo de volta fosse comunicado. Isso foi responsável pelo atraso na notificação.

Os últimos contratempos de Márquez na preparação para um GP no domingo vêm na sequência de três quedas no Q2 nos últimos três eventos.

"Somos especialistas em complicar nossas vidas", comentou Márquez sobre o padrão.

No entanto, o sábado foi mais uma prova de que o espanhol pode deixar esses problemas para trás quando as luzes ficam verdes.

"Depois que [o drama do cancelamento da volta] acabou, eu me concentrei na corrida e estávamos perto do primeiro lugar, o que é o mais importante", disse ele.

"A largada foi aceitável, mas até a curva 5 eu não conseguia desativar o ajustador de altura da moto e não me sentia confortável. Consegui alcançar [Jorge] Martín e ultrapassá-lo, depois a pressão dos pneus aumentou e tive que me acalmar".

"No final, a pressão voltou a cair e consegui atacar Enea [Bastianini], mas ele se defendeu muito bem".

