MotoGP: Quartararo elogia Yamaha pelo esforço para evoluir moto

A Yamaha parece estar dando pequenos passos adiante na MotoGP. A marca japonesa tem se sentido em melhor ritmo ultimamente, especialmente após o longo período que o paddock passou em Misano, com dois GPs (San Marino e Emilia Romagna) e o último teste oficial para os pilotos na temporada 2024.

Fabio Quartararo aproveitou ao máximo e tirou o máximo proveito da M1 tanto lá, na segunda etapa, quanto na Indonésia, há uma semana, e quer encerrar bem esse emocionante trio para a equipe baseada em Iwata no que é seu evento em casa, o GP do Japão no circuito de Motegi, por mais que o primeiro dia de atividades não tenha sido dos melhores, com o francês terminando apenas em 14º no TL2.

O desejo da fábrica japonesa e do piloto é continuar a sequência positiva, em uma pista de acelerações e 'stop and go' que pode não ser a melhor para a Yamaha.

"Melhoramos muito a frenagem e também a aderência das laterais em aceleração. Com toda essa frenagem necessária aqui, espero que possamos ficar entre os 10 primeiros no restante do fim de semana", continuou.

Vale ressaltar que o trabalho da Yamaha não está parado, como prometido durante todo o ano, e em Motegi eles apresentaram uma nova atualização de chassi: uma versão modificada da que foi testada no segundo fim de semana de corrida em Misano. Será a quarta que a marca japonesa testou desde Aragón, em pouco mais de um mês, o que é um sinal perfeito de como eles parecem estar levando a sério esse caminho de volta ao topo.

"Não estou me concentrando muito no desenvolvimento do motor. É o presente, mas temos que fazer o nosso melhor para sentir a melhora. A Yamaha teve quatro chassis diferentes em cinco corridas, o que já é uma grande coisa, algo que não costumávamos ver no passado. Espero que o novo chassi nos ajude neste fim de semana com a aderência traseira", concluiu Quartararo sobre essa melhoria técnica.

