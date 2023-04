Carregar reprodutor de áudio

Marco Bezzecchi, piloto da VR46 Team, foi o grande vencedor do molhado, e desfalcado, GP da Argentina, segunda etapa da temporada 2023 da MotoGP, realizado na tarde deste domingo. Essa foi a primeira vitória do italiano na categoria .

Com bastante água na pista e uma chuva consistente, o autódromo de Termas de Río Hondo ofereceu uma prova movimentada com apenas 17 pilotos no grid. Bezzecchi não encontrou dificuldades na sua vitória, enquanto o atual campeão mundial Francesco Bagnaia viveu um pesadelo ao cair sozinho já na reta final da corrida, perdendo o lugar no pódio.

Destaque também para Fabio Quartararo, que sofreu um toque na primeira volta, e fez uma bela prova de recuperação cruzando a linha de chegada em sétimo. O pódio ainda foi composto por Johann Zarco e Alex Márquez.

A corrida

Na largada, assim como na sprint, Alex Márquez não conseguiu segurar a pole. Quem se aproveitou disso foi Marco Bezzechi. Pouco atrás, Francesco Bagnaia conseguiu uma boa largada e pulou para um lugar no pódio. Mais atrás, Brad Binder caiu na primeira, mas conseguiu retornar. Fabio Quartararo sofreu um toque, não foi ao chão, porém caiu para a última colocação.

Pouco antes da metade da prova, o francês campeão em 2021 foi em busca da reação e começou a somar ultrapassagens. Na frente, Bezzecchi liderava tranquilamente tendo gap o suficiente para conseguir melhorar seu próprio tempo na corrida. A contagem mostrava a 15ª volta quando uma bela disputa entre Bagnaia e Márquez pela segunda colocação começou, com os dois pilotos ficando lado a lado na curva.

Por conta disso, Franco Morbidelli acabou se aproximando ainda mais. No fim, Alex não conseguiu superar o atual campeão e líder de 2023. Três voltas depois, Bagnaia vinha tranquilo na curva 16, mas acabou caindo sozinho. O italiano despencou para 16º e Morbidelli herdou a terceira colocação, que não durou até o fim já que Zarco atacou de forma precisa na penúltima volta da corrida.

Na bandeirada, o francês ainda conseguiu 'roubar' o segundo lugar de Márquez e Bagnaia não teve tempo hábil para projetar uma escalada de recuperação.

