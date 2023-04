Carregar reprodutor de áudio

O GP da Argentina foi importante para mudar as coisas na tabela do campeonato de pilotos da MotoGP. Com a queda do atual campeão mundial Francesco Bagnaia e a vitória conquistada por Marco Bezzecchi, a liderança 'passou' de mãos e agora é do piloto do Team VR46.

O Top 3 é fechado por Johann Zarco, que saiu de Termas do Río Hondo com um pódio ao cruzar a linha de chegada em segundo lugar. Por ter caído sozinho na reta final do GP, Peco despencou para P16 na prova e não conseguiu chegar na zona de pontuação, com isso, ele saiu da liderança do campeonato e é o segundo colocado com 41 pontos. O líder, e vencedor da corrida, Bezzecchi está nove pontos a frente do piloto da Ducati.

Alex Márquez, pole do fim de semana, e Maverick Viñales completam as cinco primeiras colocações. Fabio Quartararo é o décimo com 18 pontos.

Entre as equipes, o time comandado pelo multicampeão Valentino Rossi, o Team VR46 é quem lidera com oito pontos de vantagem em relação a segunda colocada, Pramac. KTM é quem fecha o 'pódio'. Já nos construtores, a Ducati se mantém na ponta com certa vantagem: são 71 pontos contra 38 da KTM.

Campeonato de pilotos