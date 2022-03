Carregar reprodutor de áudio

Um novo quadro de diplopia voltou a atrapalhar Marc Márquez e seu retorno à regularidade na MotoGP. O espanhol sofreu uma forte queda no GP da Indonésia que desencadeou o retorno do problema, que o tirou do fim de 2021. E mesmo com o hexacampeão fora por pelo menos duas provas, o CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, ainda não o descarta da luta pelo título.

Márquez voltou a sentir os efeitos da visão dupla no retorno à Espanha após o GP de Mandalika, e já está descartado da etapa da Argentina neste fim de semana, enquanto sua participação na prova do Circuito das Américas em 10 de abril é duvidosa.

O espanhol será substituído em Termas de Río Hondo pelo piloto reserva da Honda, Stefan Bradl (confira a programação completa da etapa aqui), que vem ocupando a vaga do hexacampeão em suas ausências desde 2020. E mesmo com alguns rumores afirmando que Márquez pode ficar de fora até o GP da Espanha em Jerez, marcado para 01 de maio, Ezpeleta espera vê-lo de volta antes, em Portugal.

"Esta diplopia não afeta Marc tanto quanto a de outubro [de 2021]. Por isso, espero vê-lo de volta às motos o mais rápido possível. Quem sabe isso não aconteça em Portimão, em 24 de abril. Mas parece que sua ausência pode durar mais", disse Ezpeleta em entrevista à Speedweek.

Durante o GP da Indonésia, Márquez sofreu impressionantes quatro quedas entre a sexta e o domingo, o que faz muitos questionarem se o espanhol pode voltar ao ritmo dominante de anos anteriores.

Muitos já o colocam fora da luta pelo título mas Ezpeleta ainda não, apesar de afirmar que Marc "não deve ter pressa por vencer". Para o CEO da Dorna, o foco do espanhol deveria ser no corrida a corrida.

"Márquez não deve pensar em ganhar o mundial, focando apenas nos domingos. A temporada é longa, temos 21 GPs planejados. Se conquistar um resultado decente [em Portugal], terá a oportunidade de lutar por posições de ponta em 2021. Não sei se poderá vencer ou não. Mas se lutar pela vitória em cada corrida, pode se colocar na posição de luta pelo título".

"Também dependerá do resultado dos rivais. Se cada piloto vencer apenas uma corrida, Marc ainda pode estar na luta pelo título se conseguir a consistência necessária".

