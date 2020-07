MotoGP: Cirurgia de Márquez no braço direito é bem-sucedida

Após a grave queda no GP da Espanha da MotoGP no último domingo, o hexacampeão Marc Márquez foi diagnosticado com uma fratura no braço direito e rapidamente foi encaminhado para Barcelona para iniciar a recuperação. Márquez passou por uma cirurgia nesta terça, que foi bem-sucedida.

Márquez estava se recuperando de uma primeira queda na prova e vinha fazendo uma corrida brilhante, quando foi catapultado de sua moto na Curva 3 em Jerez, durante a volta 22, caindo com força na brita e sendo atingido pela moto.

O espanhol precisou ser imobilizado no pescoço para sair do autódromo em uma ambulância, sendo levado para o centro médico do circuito, onde a fratura foi diagnosticada. Márquez voou ainda no domingo para Barcelona.

A operação, feita pela equipe de Xavier Mir, possibilitou confirmar que o nervo radial não sofreu nenhum tipo de dano no impacto, o que era uma grande preocupação do piloto. A equipe médica do Hospital Dexeus imobilizou a fratura com uma placa de titânico e diversos parafusos.

Apesar de ainda ser muito cedo para saber exatamente o tempo de recuperação de Márquez, Mir deixou claro na segunda que, caso o nervo não fosse atingido, o primeiro objetivo do piloto da Honda seria voltar ao grid já no GP da República Tcheca em Brno, terceira etapa da temporada, marcada para o início de agosto.

Márquez está fora do GP da Andaluzia neste final de semana e a Honda não deve substituir o campeão, deixando seu irmão mais novo, Álex, como o único piloto da equipe oficial no grid.