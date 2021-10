Neste domingo, a MotoGP coroou seu campeão de 2021: Fabio Quartararo fez uma excelente corrida de recuperação no GP da Emilia Romagna, largando de 15º para terminar em 4º e contou com a queda de Francesco Bagnaia a cinco voltas do fim para garantir seu primeiro título no Mundial de Motovelocidade.

Com 267 pontos, Quartararo abre 65 de vantagem para Bagnaia, com apenas 50 ainda em jogo, sacramentando o fim desta disputa. Mas o vice-campeonato ainda não está garantido para o italiano. Sua queda impediu que abrisse mais para o campeão de 2020, Joan Mir. O espanhol da Suzuki, que também abandonou em Misano, está 27 atrás na tabela.

Vencedor do GP deste domingo, Marc Márquez deu um salto na tabela com seu segundo triunfo consecutivo e agora o sexto no Mundial, com 142 pontos. Caso mantenha a boa forma nas duas etapas restantes, o espanhol da Honda pode inclusive mirar alto, com o terceiro lugar na tabela, já que está 35 atrás de Mir.

Confira abaixo a situação do Mundial de Pilotos após Misano:

Se Quartararo já garantiu o título para a Yamaha entre os pilotos, na tabela das equipes, a situação é bem diferente. Com os rolos da segunda vaga na equipe japonesa, começando com os problemas e a demissão de Maverick Viñales, os substitutos e o período de adaptação de Franco Morbidelli, a disputa segue viva contra a Ducati.

A equipe oficial da Yamaha lidera com 364 pontos, mas tem apenas nove de vantagem para a Ducati, enquanto a Suzuki fecha o top 3, mas já bem mais atrás, a quase 100 de distância para a Yamaha.

Confira abaixo a situação do Mundial de Equipes após Misano:

Finalizando, entre os construtores, temos uma situação diferente. Aqui, quem lidera é a Ducati, tendo 307 pontos contra 295 da Yamaha. A Suzuki é a terceira, com 207, mas já vê sua posição ameaçada pela Honda, que rapidamente se aproxima, agora com 198.

Restam apenas duas corridas na temporada 2021: o GP do Algarve, em Portimão, marcado para 07 de novembro, e o GP de Valência, em 14 de novembro.

Confira abaixo a situação do Mundial de Construtores após Misano:

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 307 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 20 13 25 25 16 16 - - 2 Yamaha 295 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 9 25 8 20 20 13 - - 3 Suzuki 207 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 13 20 16 10 13 10 - - 4 Honda 198 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 7 11 20 13 25 25 - - 5 KTM 190 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 25 10 9 7 7 5 - - 6 Aprilia 114 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - 6 16 13 8 - 9 - -

