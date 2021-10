A queda de Francesco Bagnaia quando liderava o GP da Emilia Romagna sacramentou o título da MotoGP para Fabio Quartararo, campeão com apenas 22 anos de idade e em sua terceira temporada na categoria rainha. Mesmo após a cerimônia, o francês não conseguia segurar a emoção ao falar da conquista e de seu significado.

Do momento que cruzou a linha de chegada até o momento das entrevistas, Quartararo não conseguiu conter a emoção: "Estou chorando e gritando há mais de meia hora", afirmou.

"Não tenho palavras. É um sonho que tinha desde que nasci, ser campeão da MotoGP, e hoje fiz isso. Não sei o que dizer, só posso agradecer a todos que me apoiaram nos momentos mais difíceis, quando estava muito distante. Mas demos a volta por cima e agora somos campeões", disse Quartararo, ainda muito emocionado, à DAZN.

Para Fabio, o mérito é incrível, já que chegou ao mundial com uma etiqueta de "anti-Márquez", pelo fato de nunca ter brilhado na Moto3 ou na Moto2, tendo como melhor posição final nas duas categorias de acesso um 10º lugar, com uma vitória e três pódios nos quatro anos que disputou os campeonatos.

"Nunca fui líder, nem na Moto3 nem na Moto2, e agora somos campeões da MotoGP no terceiro ano, estou curtindo como nunca".

Mas antes de chegar aqui, o francês passou por momentos muito difíceis, em que esteve pronto de jogar a toalha.

"Acredito que os momentos mais difíceis, como na Argentina em 2018 na Moto2, quando me classifiquei em 28º, foi quando me disseram para melhorar ou ir embora", disse emocionado.

"Assim, pude dar um passo adiante graças à Speed Up (sua equipe na Moto2), que nunca me pressionou por resultados, e sobretudo pela oportunidade de subir com a Petronas SRT na MotoGP, onde aconteceu tudo".

"Estou chorando e gritando há meia hora. É apenas o começo, mas é certo que iremos comemorar por tudo com a família e a equipe".

Uma família que esteve presente em peso em Misano para acompanhar Quartararo".

"A minha família tem um papel muito importante em tudo isso", disse voltando a chorar copiosamente. "Ter meus pais e meu irmão aqui, era o que eu queria. Eles me apoiaram em todos os momentos e queria que estivessem aqui. Estou muito feliz".

