Jorge Martín é o favorito a se tornar campeão da MotoGP em 2024 no GP de Barcelona, que acontece neste fim de semana. Caso isso aconteça, o piloto será o primeiro a conquistar um título na categoria rainha defendendo uma equipe satélite desde Valentino Rossi, há 23 anos.

Tendo liderado o campeonato durante quase toda a temporada, o piloto da Pramac tem uma vantagem substancial de 24 pontos, restando 37 disponíveis, o que significa que ele parece pronto para finalmente conquistar seu primeiro título mundial.

Isso acontece depois que o rival mais próximo, Francesco Bagnaia, que venceu as duas últimas temporadas, sofreu um acidente com sua Ducati de fábrica na corrida Sprint em Sepang, antes de marcar apenas cinco pontos no GP da última vez.

Martín pode, portanto, conquistar o campeonato já no sábado, se conseguir ampliar sua vantagem sobre Bagnaia em dois pontos.

Depois de ter que aceitar uma derrota angustiante para Bagnaia na temporada passada, uma vitória na 'revanche' deste ano fará de Martín o primeiro piloto a vencer o campeonato mundial com uma equipe satélite desde o início da era da MotoGP em 2002.

Vale a pena observar que a Pramac ganhou o título de equipes no ano passado com Martín e Johann Zarco, tornando-se a primeira equipe satélite a fazer isso em toda a história do campeonato. Mas nenhum outro piloto ganhou o título individual enquanto corria por uma equipe satélite desde que Rossi conseguiu o feito na classe 500cc em 2001.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati, Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Tendo chegado perto de vencer Kenny Roberts Jr., da Suzuki, em sua temporada de estreia em 2000, quando pilotava para a equipe oficialmente conhecida como Nastro Azzurro, Rossi conquistou o primeiro de seus sete títulos da categoria rainha de forma dominante na temporada seguinte.

O italiano teve que permanecer na Nastro Azzurro em 2001, já que a equipe de fábrica Repsol Honda já tinha Alex Criville e Tohru Ukawa em seu elenco.

Mas a Nastro Azzurro era tratada como uma operação de semi-fábrica e recebia equipamentos diretamente da Honda, enquanto o próprio Rossi era apoiado pela equipe que havia trabalhado com o lendário Mick Doohan até sua aposentadoria em 2000.

Ainda assim, sua campanha entrou para a história, pois ele venceu 11 das 16 corridas e superou Max Biaggi, da Yamaha, para conquistar o título.

Além de Rossi, quatro outros pilotos conquistaram o título de 500cc com uma equipe que não era de fábrica, embora em todos os casos a equipe em questão tenha sido tratada favoravelmente pelo fabricante associado.

O primeiro piloto a conseguir essa façanha foi Kenny Roberts Sr. O californiano, que já havia feito seu nome em pistas de terra, roubou a cena de Barry Sheene como novato da divisão americana da Yamaha.

Pódio: vencedor Valentino Rossi, segundo lugar Alex Barros, terceiro lugar Loris Capirossi Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Embora ele não tenha recebido as peças mais recentes em sua moto no início da temporada, a marca Iwata acabou dando suporte a ele no decorrer do ano. Ele também conquistou o título em 1979 enquanto permaneceu na equipe americana, antes de entregar o título à equipe de fábrica em 1980.

Dois outros casos de pilotos de equipes que não eram da fábrica venceram o campeonato logo em seguida. Em 1981 e 1982, Marco Lucchinelli e Franco Uncini foram coroados campeões em uma Suzuki RG500 inscrita pela Nava Gallina - uma equipe liderada pelo ex-piloto de grande prêmio Roberto Gallina.

O último piloto a ganhar um título da categoria principal em uma moto satélite antes de Rossi foi Eddie Lawson. O californiano também era um caso especial, pois já havia conquistado três títulos em 1984, 86 e 88 com a equipe oficial da Yamaha.

Em 1989, ele mudou para a Honda, mas com a equipe Rothmans, pois os assentos da fábrica já estavam ocupados por Wayne Gardner e Mick Doohan. No entanto, uma lesão grave de Gardner em Laguna Seca fez com que a HRC desse mais apoio a Lawson, que retribuiu a confiança depositada nele ao vencer Wayne Rainey, da Yamaha, pelo título.

Martín agora está pronto para se juntar a esse ilustre clube de pilotos, dependendo do resultado da final em Barcelona.

