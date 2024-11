Valentino Rossi recebeu o antigo rival Casey Stoner em seu rancho em Tavullia, na Itália, onde os dois competiram casualmente no motocross. As duas lendas da MotoGP reviveram as disputas como nos bons velhos tempos, mas sem a tensão e a rivalidade de antigamente.

É uma imagem tão imprevisível quanto simbólica, que certamente encheu de lágrimas os olhos dos mais nostálgicos. E reavivará as memórias dos maiores fãs do italiano ou do australiano, relembrando os duelos entre eles no final dos anos 2000.

Foi o próprio Stoner que, em suas redes sociais, compartilhou um vídeo mostrando-o no guidão de uma moto de motocross contra Rossi. Doze anos se passaram desde a última vez que os dois campeões dividiram a pista juntos, em 11 de novembro de 2012, quando o australiano disputou seu último GP em Valência antes de se aposentar da categoria rainha.

Na época, quem poderia imaginar uma cena como essa? É provável que os dois principais envolvidos fossem os primeiros a não acreditar, pois eles incendiaram o cenário da MotoGP por várias temporadas com uma rivalidade acirrada entre 2007 e 2012.

O italiano se tornou uma lenda da modalidade, enquanto o australiano será lembrado para sempre como o primeiro piloto a conquistar o título com a Ducati em 2007, antes de dobrar sua marca com a Honda em 2011.

"Muita coisa mudou entre Vale e eu nos últimos doze anos", escreveu Stoner. "Família, amigos... mas a paixão pelo motociclismo sempre permanecerá a mesma. Obrigado por esta oportunidade de compartilhar a pista com você novamente, Vale!"

Stoner fez uma visita ao seu antigo rival enquanto estava na Itália a caminho do EICMA, o salão de motos de Milão, um grande encontro no mundo das duas rodas. Quando Rossi soube da viagem, convidou-o para passar algumas horas com ele. Foi o início de outra história, por assim dizer, para aqueles que escreveram a grande história com batalhas épicas na pista.

