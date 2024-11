Ao longo de toda a temporada da MotoGP, Francesco Bagnaia venceu 10 corridas. Mesmo assim, ele está 24 pontos atrás de Jorge Martín, isso porque teve grandes problemas com as corridas aos sábados.

Agora, se encaminhando para a grande final em Barcelona, o italiano corre o risco de perder o campeonato exatamente por essas questões.

Desde o início da temporada, Bagnaia entendeu que as Sprints seriam seu ponto fraco nos fins de semana. Após as primeiras seis rodadas, ele acumulou apenas 14 pontos nos sábados, enquanto seu principal rival, Martín, somou 56.

Naquele momento, Bagnaia havia superado Martín por três pontos nas corridas de domingo, mas ficou com uma enorme diferença de 39 pontos para superar na tabela geral.

Pontos marcados por Martín e Bagnaia nas Sprints

CORRIDA MARTÍN BAGNAIA Losail 12 6 Portimão 7 6 Austin 7 2 Jerez 12 0 Le Mans 12 0 Barcelona 6 0 Mugello 0 12 Assen 9 12 Sachsenring 12 7 Silverstone 9 0 Spielberg 9 12 Aragon 9 1 Misano 1 12 9 Misano 2 9 12 Mandalika 0 12 Motegi 6 12 Phillip Island 12 6 Buriram 9 7 Sepang 12 0 TOTAL 164 116

Bagnaia demorou sete corridas para vencer sua primeira Sprint, o que aconteceu apenas na etapa de Mugello, onde ele conseguiu garantir a pole position, vitória na Sprint e no GP.

O bicampeão conseguiu mais cinco vitórias aos sábados, mas Martín seguiu na liderança, cruzando a linha de chegada em primeiro sete vezes.

Sobre abandonos, Martín precisou desistir de apenas duas corridas Sprint, enquanto Bagnaia levou a moto de volta para a garagem antes da hora cinco vezes - em Jerez, Le Mans, Catalunia, Silvertone e Malásia.

Pontos marcados por Martín e Bagnaia aos domingos

CORRIDA MARTÍN BAGNAIA Losail 16 25 Portimão 25 0 Austin 13 11 Jerez 0 25 Le Mans 25 16 Barcelona 20 25 Mugello 16 25 Assen 20 25 Sachsenring 0 25 Silverstone 20 16 Spielberg 20 25 Aragon 20 0 Misano 1 1 20 Misano 2 20 0 Mandalika 25 16 Motegi 20 25 Phillip Island 20 16 Buriram 20 25 Sepang 20 25 TOTAL 321 345

Apesar de ser o 'rei' das Sprints, Martín ganhou apenas três corridas aos domingos - em Portimão, Le Mans e Indonésia. Ele teve a mesma quantidade de vitórias de Marc Márquez, terceiro colocado na tabela.

Apesar disso, Márquez está distante dos outros competidores, tendo uma diferença de mais de 100 pontos.

Por sua vez, Bagnaia, apesar de estar como segundo colocado, é o dominador aos domingos, tendo vencido metade das corridas ao longo de todo o ano.

FINAL da MotoGP: REPUTAÇÃO de Pecco, JORNADA de Martín e TUDO que está em jogo além do título de '24

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa o que ainda está em jogo na MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!