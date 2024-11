MotoGP: Dani Pedrosa renova como piloto de testes da KTM para 2025

Dani Pedrosa continuará a ser o piloto de testes da KTM na MotoGP em 2025. A fabricante austríaca fez o anúncio na manhã desta terça-feira (12).

O espanhol, que se aposentou das corridas de GP como piloto regular no final da temporada de 2018, com a Honda, ocupou o cargo na empresa sediada em Mattighofen desde 2019.

Ele está ativamente envolvido no desenvolvimento "nos bastidores" da RC16, mas não apenas isso, já que também disputou quatro GPs como parte dos 'coringas' permitidos pela MotoGP. Em particular, ele terminou em quarto lugar na sprint e na corrida em San Marino (Misano) na última temporada e em terceiro no sprint no GP da Espanha (Jerez) este ano.

Comentando sobre o que será sua sétima temporada como piloto de testes da KTM, Pedrosa, agora com 39 anos, disse: "É um prazer continuar nossa aventura por mais um ano".

"Sabemos onde precisamos fazer melhorias e os esforços de toda a fábrica continuam inabaláveis para criar a melhor motocicleta possível para que os pilotos tenham um bom desempenho na pista. Estou ansioso para ver o que podemos fazer em 2025 e as ideias que surgirão".

Pit Beirer, diretor da KTM, acrescentou: "Essa foi uma decisão fácil para ambas as partes e um bom sinal de uma relação forte e de confiança".

"Nós realmente acreditamos no que Dani traz para o nosso programa de MotoGP em diferentes níveis, não apenas na sela da nova geração da KTM RC16, e essa contribuição é vital. Sabemos que o ponto de virada que estamos procurando chegará e, com Dani na equipe, ele virá mais rápido".

