O piloto da Pramac, Jorge Martín, vai para o GP da Solidariedade da MotoGP, em Barcelona com uma vantagem reduzida - mas ainda substancial - de 19 pontos sobre o rival da Ducati de fábrica, Francesco Bagnaia.

A vantagem que era de 24 pontos foi reduzida para apenas 19 por Bagnaia após seu impressionante desempenho na corrida sprint no sábado, na qual ele converteu a pole position em uma sétima vitória em corridas curtas de 2024.

O italiano foi ajudado por seu companheiro de equipe, Enea Bastianini, que tirou o segundo lugar de Martín com uma manobra brilhante na curva 5 na última volta. Isso diminuiu a diferença contra o espanhol em dois pontos, que pode desempenhar um papel importante na final de domingo.

Como em toda etapa, 25 pontos estão em jogo em Barcelona, o que significa que Martín ainda é o favorito para levantar o troféu do campeonato em sua última corrida com a Pramac e a Ducati.

O espanhol só precisa terminar entre os nove primeiros no domingo para ser coroado campeão, independentemente do desempenho de Bagnaia na corrida. Se o italiano não conseguir a 11ª vitória de 2024 em Barcelona, Martín poderá conquistar o título se terminar em 14º lugar.

Se Martín e Bagnaia terminarem empatados em pontos no domingo, o que é possível se Bagnaia vencer e Martín terminar em 10º lugar, o título ficará com o piloto da Ducati de fábrica no desempate (ele teria 11 vitórias contra três de Martín).

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati, Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Como Martín pode ganhar o título de 2024 da MotoGP no GP de Barcelona

Jorge Martín Pecco Bagnaia Se Martín vencer A posição de chegada de Bagnaia não importa Se Martín terminar em segundo A posição de chegada de Bagnaia não importa Se Martín terminar em terceiro A posição de chegada de Bagnaia não importa Se Martín terminar em quarto lugar A posição de chegada de Bagnaia não importa Se Martín terminar em quinto lugar A posição de chegada de Bagnaia não importa Se Martín terminar em sexto A posição de chegada de Bagnaia não importa Se Martín terminar em sétimo lugar A posição de chegada de Bagnaia não importa Se Martín terminar em oitavo A posição de chegada de Bagnaia não importa Se Martín terminar em nono lugar A posição de chegada de Bagnaia não importa Se Martín terminar em 10º lugar Bagnaia deve terminar em segundo ou abaixo Se Martín terminar em 11º lugar Bagnaia deve terminar em segundo ou abaixo Se Martín terminar em 12º lugar Bagnaia deve terminar em segundo ou abaixo Se Martín terminar em 13º lugar Bagnaia deve terminar em segundo ou abaixo Se Martín terminar em 14º lugar Bagnaia deve terminar em segundo ou abaixo Se Martín terminar em 15º lugar Bagnaia deve terminar em terceiro ou abaixo Se Martín terminar fora dos pontos Bagnaia deve terminar em terceiro ou abaixo

Como Bagnaia pode ganhar o título de MotoGP de 2024 no GP de Barcelona

As chances são contra Bagnaia conquistar o tricampeonato consecutivo da categoria rainha em 2024. Bagnaia precisa terminar entre os dois primeiros para superar um déficit de 19 pontos em relação a Martín na luta pelo título.

Bagnaia Martín Se Bagnaia vencer Martín deve terminar em 10º ou menos Se Bagnaia terminar em segundo lugar Martín deve terminar em 15º ou menos Se Bagnaia terminar em terceiro ou abaixo Ele não poderá ser coroado campeão

