MotoGP: confira como ficou o campeonato após GP das Américas

Maverick Vinãles dominou o fim de semana do GP das Américas, conquistando pole position e vencendo a prova sprint e principal. Ao gabaritar o fim de semana, o espanhol saiu da 8ª colocação para a 3ª no campeonato da MotoGP. A liderança da tabela segue com Jorge Martín, que tem 21 pontos de vantagem sobre o novo vice-líder Enea Bastianini.

Em um fim de semana esquecível, o sul-africano Brad Binder caiu da 2ª colocação para a 6ª, conquistando apenas 7 pontos. O novato Pedro Acosta é o quarto colocado (54 pontos), seguido de Francesco Bagnaia (50 pontos).

Campeonato de Pilotos

Quartararo ACERTOU ao ficar na YAMAHA ou APRILIA valia aposta? Ducati PERDERÁ EQUIPE? Fausto comenta

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Quartararo acertou ao ficar na Yamaha ou Aprilia valia aposta? PÓDIO CAST #5

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!