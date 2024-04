Maverick Viñales foi o vencedor da corrida principal do GP das Américas de MotoGP, realizada neste domingo (14). Com o resultado, o espanhol marca um hat trick no fim de semana: pole, vitória na prova sprint e vitória na prova principal — além de encerrar um jejum de 1113 sem vencer. O segundo lugar ficou com o novato Pedro Acosta, seguido de Enea Bastianini terceira posição.

Jorge Martín segue na liderança do campeonato, mas Bastianini diminui distância. O próximo fim de semana de MotoGP será entre os dias 26 e 28 de abril, com o GP da Espanha, realizado no circuito de Jérez.

A Corrida

Assim como na corrida sprint, a primeira fila era composta por Maverick Viñales na pole, seguido de Pedro Acosta e Marc Márquez.

Com uma largada impecável, Acosta assumiu a liderança nos primeiros metros da prova. Seguido de Enea Bastianini e Marc Marquez.

Já o pole Viñales largou mal e chegou a cair para a 11ª posição, mas virou a primeira volta em nono. Jack Miller, que começou em oitavo, estava em quarto no fim do primeiro lap.

Jorger Martin, que começou em quarto, chegou à segunda colocação na segunda volta. O espanhol, líder do campeonato, pressionava o novato Acosta com um ritmo forte. Martin conseguiu a ultrapassagem pela liderança na terceira volta, mas não conseguiu manter a posição por muito tempo.

Francesco Bagnaia, que largou em 15º, seguia a disputa entre os espanhóis na terceira posição.

Já na quarta volta, Martin conseguiu passar o conterrâneo Acosta. O novato até tentou recuperar, mas o líder da MotoGP aumentou a vantagem. No mesmo lap, Márquez recuperou posições e subiu para segundo, seguido de Bagnaia e Acosta.

Na última curva do quinto lap, Márquez bateu o pneu dianteiro em Martín em uma tentativa de ultrapassagem. A moto balançou e Márquez perdeu ritmo, sendo passado por Bagnaia e Acosta. Márquez passou a ficar 0s8 atrás do líder.

No início da volta 7, o tubarão Acosta atacou Bagnaia, que parecia estar perdendo ritmo. Na sequência, foi a vez de Márquez passar o italiano.

Paralelo a disputa pela primeira posição, Viñales subia posições e já estava batalhando pela quinta posição contra Jack Miller. O espanhol conseguiu a ultrapassagem e passou a perseguir Bagnaia.

Na volta 9, Viñales conseguiu ultrapassar Bagnaia, mas não conseguiu manter a posição por muitos metros, sendo ultrapassado na curva seguinte. O espanhol recuperou a 4ª posição na última curva da volta 9.

Martin, equipado com pneus macios, chegou a ter quase 1s de vantagem sobre Acosta. No entanto, Acosta aproveitou os pneus médios, mais resistentes, e reduziu a distância para 0s150, ultrapassando na volta 10. Márquez seguiu a porteira aberta e tomou a 2ª colocação.

Na volta 11, o hexacampeão da categoria tomou a liderança na primeira curva. No entanto, ainda no lap 11, Márquez tombou sozinho e abandonou — copiando o que o irmão fez na volta anterior.

Acosta retomou a primeira posição e Viñales seguia atacando, tomando a 2ª colocação de Martín. Na volta 12, o Top Gun passou a disputar e trocar a primeira posição com Acosta. Viñales conseguiu segurar a liderança no lap 13.

O piloto da Aprilia, que já havia vencido a corrida sprint, aumentou o ritmo e já colocava 1s1 de distância no segundo colocado, Acosta. Este também girava funda o acelerador e colocou 1s sobre Martín, que seguia líder do campeonato com o resultado da prova.

O espanhol não conseguiu manter seu ritmo e viu Bastianini, vice-líder do campeonato, aproximando. Martin segurou a 3ª posição até a volta 19, quando o italiano ultrapassou na reta.

As posições ficaram assim até o final da prova, quando Viñales foi o primeiro a cruzar a bandeira quadriculada, marcando um hat trick no GP das Américas.

Resultado

