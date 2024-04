Lewis Hamilton disse que seria "épico" se a Fórmula 1 e a MotoGP pudessem ter fins de semana de corrida compartilhados. A fala de Hamilton está relacionada ao fato de que as duas categorias agora são de propriedade da Liberty Media.

A Liberty, que detém os direitos comerciais da F1 desde 2017, anunciou no início de abril que havia adquirido uma participação majoritária de 86% da Dorna Sports e da MotoGP em um negócio avaliado em 4,2 bilhões de euros.

Depois disso, o diretor esportivo da Dorna, Carlos Ezpeleta, disse que a MotoGP "não descartava" a possibilidade de futuros GPs compartilhados com a F1.

No GP do Japão, a Autosport/Motorsport.com perguntou a Hamilton se ele aceitaria eventos combinados de F1 e MotoGP.

"Não pensei muito sobre isso, [mas] obviamente li as manchetes sobre o assunto", respondeu o heptacampeão. "Acho que a Liberty fez um trabalho incrível com a Fórmula 1, obviamente o valor da coisa [aumentou desde 2017]. Então, acho que eles podem fazer um ótimo trabalho com a MotoGP."

Fã assumido da MotoGP, Hamilton já fez uma troca de veículos com Valentino Rossi: o inglês pilotou a Yamaha do italiano, enquanto Rossi assumiu o volante da Mercedes. A troca foi ação de um patrocionador.

"É emocionante porque eu amo a MotoGP. Seria épico se pudéssemos tê-las no mesmo fim de semana. Talvez eu pudesse fazer uma corrida na MotoGP e correr com um carro de Fórmula 1 no mesmo fim de semana - isso seria muito legal", disse Hamilton antes de acrescentar que tal situação seria "impossível".

A ideia de eventos compartilhados da F1 e da MotoGP é considerada improvável a curto prazo e só funcionaria em locais maiores, onde as duas categorias já correm - como a pista de Austin, onde a MotoGP está correndo neste fim de semana -, em vez das muitas novas pistas de rua da F1.

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1 Foto de: Monster Energy

Hamilton também foi questionado se seus interesses fora da F1 agora são mais importantes para ele, dados os desafios que a equipe Mercedes vem enfrentando enquanto se esforça para voltar a lutar por vitórias.

Hamilton insistiu que seu foco principal, que o me mantém acordado à noite, era a Mercedes e o objetivo de lutar por vitórias antes de sair para correr pela Ferrari em 2025.

"Acho que, no final das contas, se você se concentrar nos momentos difíceis, só há um caminho a seguir", disse ele.

"Acho que é muito bom poder se desconectar, reiniciar e redefinir seu foco e suas metas para o futuro. E, portanto, tenho algumas dessas outras coisas. Mas ainda assim, o que mais me mantém acordado à noite é: 'quando estaremos lutando por vitórias novamente?"

"O que posso fazer de diferente? O que posso melhorar no carro? Como posso melhorar na classificação? Como posso oferecer mais para a equipe? Que tipo de configuração diferente podemos fazer?"

"Essas coisas ainda te mantêm animado. Mas ganhamos e perdemos como uma equipe. Somos muito unidos. Todos estão trabalhando incrivelmente duro, então só temos que continuar assim."

Quartararo ACERTOU ao ficar na YAMAHA ou APRILIA valia aposta? Ducati PERDERÁ EQUIPE? Fausto comenta

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Quartararo acertou ao ficar na Yamaha ou Aprilia valia aposta? PÓDIO CAST #5

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!