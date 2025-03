A MotoGP confirmou nesta segunda-feira (17) a data da realização do GP do Brasil na temporada 2026. O evento, que marca o retorno da principal categoria do motociclismo mundial ao país após 22 anos, será realizado no dia 29 de março de 2026.

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, será o palco do retorno da MotoGP ao país. O circuito da região Centro Oeste já havia sediado eventos da categoria nos anos 1980.

A data foi anunciada durante um evento realizado nesta segunda (17) no Autódromo para iniciar a contagem regressiva de um ano para a prova. Estiveram presentes alguns nomes do grid atual do Mundial de Motovelocidade, Franco Morbidelli, Luca Marini, Diogo Moreira e Eric Granado, que fizeram exibições de demonstração e interagiram com o público.

Estiveram presentes também o CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, e o Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

A MotoGP realizou um total de 13 GPs em solo brasileiro ao longo de sua história. Goiânia recebeu as três primeiras edições do GP do Brasil, entre 1987 e 1989, antes do retorno da prova em 1992 em Interlagos. Já entre 1995 e 2004 (exceto 1998), o Autódromo de Jacarepaguá foi o palco da etapa, chamada GP do Rio de Janeiro.

