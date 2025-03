Após um início de temporada mais animador na MotoGP, Fabio Quartararo mudou o tom após uma corrida sprint na Argentina onde foi caindo na classificação ao longo das voltas, terminando em décimo. Segundo o campeão de 2021, a moto não lhe dá condições de brigar contra os rivais.

No início do ano passado, o francês renovou seu contrato com a Yamaha, válido até o fim de 2026, tornando-se o piloto mais bem pago do grid, com um salário base de cerca de dez milhões de euros. Além do fator financeiro, os executivos da Yamaha prometeram ao campeão que redobrariam o compromisso com o programa da MotoGP, para reavivar o projeto e dar a ele a chance de vencer novamente.

Mais de um ano depois de tudo isso, a Yamaha ainda parece estar no mesmo lugar, considerando o que aconteceu na primeira rodada da temporada em Buriam, onde Fabio Quartararo terminou em 15º, e na corrida de sprint de sábado na Argentina, onde ele cruzou a linha em décimo, 12 segundos atrás do vencedor Marc Márquez. Isso representa uma janela de um segundo por volta sobre o vencedor, um mundial, apesar de ter largado em sétimo.

"Não conseguimos lutar contra nenhuma moto. Eu forcei demais no início e o pneu caiu de desempenho. Temos muito pouca aderência. Em uma volta não estamos indo mal, mas precisamos entender por que estamos falhando tanto nas corridas longas", disse Quartararo, cujo nível de frustração está começando a se assemelhar ao dos últimos dois anos.

Além de trazer Max Bartolini como gerente técnico do ano passado, mudar o foco do desenvolvimento da M1 e dar mais exposição aos fornecedores europeus, a Yamaha trouxe de volta sua equipe satélite, incorporada este ano como uma segunda equipe de fábrica.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Yamaha MotoGP

Apesar das boas palavras e das boas vibrações que parecem abundar em ambas as garagens, a melhoria do protótipo da Yamaha não está à vista. De fato, há pilotos que acreditam que a Honda, também em reconstrução, melhorou muito mais nos últimos três meses do que a Yamaha em um ano. Com alguns testes de pré-temporada animadores concluídos, quando as coisas sérias começaram, as coisas parecem ter voltado ao que eram meses atrás.

"Estamos terminando em último lugar desde o início da temporada. Testar é uma coisa, mas na corrida estamos na parte de trás do pelotão", disse o francês.

