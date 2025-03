Até Lewis Hamilton se juntar à Ferrari em janeiro, Charles Leclerc era visto pela maioria como o pilar da Scuderia. O monegasco era da Academia de Pilotos da Ferrari desde 2016, dois anos antes de sua estreia na Fórmula 1 em 2018, pela Sauber. Como ele, Pecco Bagnaia também fez sua estreia na MotoGP em uma equipe satélite (Pramac), antes de vestir vermelho (2021) e conquistar o bicampeonato em 2022 e 2023.

Dois títulos que, sem surpresa, deram ao piloto italiano o papel de líder de fato da equipe mais competitiva do grid. Um status que a chegada de Marc Márquez colocou em cheque da mesma forma que Hamilton fez com Leclerc, na Ferrari.

O fato de um piloto italiano da MotoGP (Bagnaia) ser proclamado campeão em um protótipo fabricado em Bolonha parece a história perfeita do ponto de vista da Itália. Algo semelhante aconteceria se a marca de Maranello voltasse a comemorar um título, quase duas décadas depois, nas mãos de "Il Predestinato", como Leclerc é conhecido, mesmo que ele compita sob a bandeira de Mônaco.

A diferença entre o recorde de Hamilton e o de seu novo vizinho de garagem é ainda maior do que a existente entre Márquez e Bagnaia.

Os sete títulos colocam o britânico no mesmo nível de Michael Schumacher, a quem ele já superou em vitórias (105 a 91), pódios (202 a 195) e pole positions (104 a 68). Leclerc tem oito vitórias, 43 pódios e 26 pole positions. Um contraste muito mais óbvio do que aquele entre Márquez (seis títulos de MotoGP) e Bagnaia (dois).

Isso em termos de referências esportivas. Em termos de impacto na mídia, a diferença é muito maior. A popularidade de Hamilton faz dele um ícone global que transcende as fronteiras dos circuitos e até mesmo do esporte.

Nas mídias sociais, não há cor se considerarmos que o perfil do Instagram do piloto inglês tem 39,2 milhões de seguidores, mais que o dobro do número de Leclerc (17,8 milhões). Proporcionalmente, a diferença entre Márquez (7,4 milhões) e Bagnaia (1,7 milhão) é ainda mais relevante.

Do ponto de vista esportivo, enquanto se espera para ver o impulso que a dupla da Ferrari terá em alguns GPs - na Austrália, uma corrida a qual a chuva bagunçou o grid, Leclerc terminou em oitavo e Hamilton em décimo - o equilíbrio está praticamente nivelado, uma circunstância que mantém a paz dentro do box italiano.

Na Ducati, por outro lado, há um vencedor e um perdedor no momento. A aventura de Márquez como piloto de fábrica não poderia ter tido um início melhor: com dois finais de semana perfeitos (vitória no sprint e na corrida longa, pole e volta mais rápida) na Tailândia e na Argentina.

Nada que não pudesse ser sentido após a pré-temporada que Marc protagonizou, que concentrou a maior parte dos objetivos, tanto nos três dias de testes na Malásia, quanto nos dois em Buriram e, acima de tudo, no evento de apresentação do campeonato realizado em Bangkok, entre uma rodada e outra.

Sempre foi dito sobre Márquez, especialmente por aqueles que o conhecem de perto, que ele é o mais inteligente da categoria. A combinação de talento, coragem e inteligência emocional que ele concentra significa que sua influência é inevitavelmente comparada à de Valentino Rossi em sua época.

A Ducati descobre Márquez: "Ele é ainda mais excepcional".

Apesar de estar há apenas três meses na Ducati, ele já conquistou a cumplicidade dos principais elementos da fabricante de bolonha. Desde Claudio Domenicali, o CEO, até Gigi Dall'Igna, o gerente geral, passando pelos outros engenheiros, técnicos e mecânicos encarregados de fazer o ajuste fino de sua Desmosedici.

"Nós já conhecíamos Márquez como piloto, já sabíamos que ele era um fenômeno. Quem descobrimos foi Marc, a pessoa, que é ainda mais excepcional", disse alguém dentro da garagem ao Motorsport.com, antes de acrescentar: "Em algumas corridas, ele já nos agradeceu mais vezes pelo trabalho que fazemos do que o piloto anterior fez em dois anos".

Se alguém foi decisivo em sua promoção, esse alguém foi Dall'Igna, mais interessado em montar a melhor equipe da história do campeonato do que nas dores de cabeça de administrar dois campeões. "Depende de nós; é aí que temos de mostrar o quanto somos bons", repete o segundo executivo mais importante da fabricante, atrás apenas do CEO.

"Pecco é um cavalheiro. Desde o momento em que soube que Marc estava indo para lá, ele aceitou sem um único problema", disse uma voz de dentro da Ducati. O fato é que a passagem meteórica de Márquez pela Tailândia e Argentina deixou Bagnaia sem resposta imediata.

O bicampeão assumiu sua inferioridade com aparente serenidade e elegância. Seu comportamento tem sido impecável, típico do cavalheiro que todos ao seu redor dizem que ele é. Resta saber como ele reagirá se não conseguir recuperar o terreno perdido em breve ou se a diferença entre os dois continuar a aumentar.

Em menos de duas semanas, a MotoGP para Austin, provavelmente a pista em que o #93 se sente mais em casa - ali ele venceu sete vezes na categoria rainha. Outro final de semana perfeito o levaria para a quarta rodada (no Catar) com uma vantagem de pelo menos 39 pontos sobre Bagnaia. Isso, sem dúvida, seria um teste para o italiano.

