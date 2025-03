A MotoGP encerrou neste domingo sua passagem por Termas de Río Hondo com um GP da Argentina com gosto de déjà vu. Marc Márquez foi o vencedor, repetindo exatamente o que havia ocorrido há duas semanas na Tailândia, perdendo a liderança durante a prova para seu irmão, Álex Márquez, antes de dar o bote nas voltas finais para garantir a quarta vitória em quatro corridas no ano, tendo Álex em segundo.

Franco Morbidelli completou o pódio, apesar da aproximação de Francesco Bagnaia no fim. Completaram o top 10: Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, Brad Binder, Ai Ogura, Pedro Acosta e Joan Mir.

A prova já começou com dois desfalques: Miguel Oliveira e Lorenzo Savadori desistiram do fim de semana após lesões sofridas nas sessões anteriores.

Marc Márquez foi um pouco mais lento na saída, mas conseguiu manter a ponta, com Álex em segundo e Pecco subindo para terceiro. Na primeira curva, bandeira amarela após Bezzecchi cair com força na brita em meio a um toque com Quartararo, que caiu para o fundo do pelotão.

Ao final da primeira volta, Marc liderava à frente de Álex, com Pecco em terceiro, Zarco em quarto e Morbidelli em quinto. Binder, Di Giannantonio, Acosta, Mir e Ogura completavam o top 10. Neste começo de prova, a grande disputa na frente era entre Bagnaia e Zarco, o que permitia aos irmãos Márquez abrir na frente. Lá no fundo, Bastianini também caía, mas conseguindo voltar.

No começo da quarta volta, Álex deu o bote em Marc para assumir a ponta, aproveitando um erro do irmão, enquanto Morbidelli também passava Pecco pela terceira posição, deixando o bicampeão para ser novamente pressionado por Zarco.

Lá na frente, Álex começou a abrir para Marc, mas o hexacampeão logo respondeu e voltou a colar, deixando Morbidelli a 0s8 de distância.

Quando a prova chegava na metade, na volta 12 de 25, a diferença entre os irmãos variava entre 0s2 e 0s4, enquanto Morbidelli já ficava a 1s. O ítalo-brasileiro tinha uma boa distância para Bagnaia, que ainda tinha Zarco em sua cola.

Na volta 18, Marc partiu de vez para o ataque, tentando a ultrapassagem, mas acabou tomando um x ao abrir a trajetória da curva. Neste momento, Morbidelli estava a 2s1 e Bagnaia a 1s1 do piloto da VR46.

E a cinco voltas do fim, Marc conseguiu efetuar a manobra com sucesso para reassumir a ponta da prova, e rapidamente começa a abrir para o irmão. E enquanto Morbidelli ficava a mais de 3s, resultado da escolha pelo pneu macio na traseira, Bagnaia passou a se aproximar, reduzindo a diferença para 0s7.

No final, Marc Márquez garantiu mais uma vitória na temporada 2025, abrindo vantagem na liderança do Mundial, com Álex Márquez em segundo. Franco Morbidelli completou o pódio, apesar da aproximação de Francesco Bagnaia no fim. Completaram o top 10: Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, Brad Binder, Ai Ogura, Pedro Acosta e Joan Mir.

A MotoGP tira uma semana de descanso retomando as atividades entre os dias 28 e 30 de março com o GP das Américas, terceira etapa da temporada 2025. E, nesta segunda-feira (17) tem uma edição inédita do Pódio Cast, podcast de motociclismo do Motorsport.com em parceria com a Yamaha Racing Brasil, analisando tudo sobre o fim de semana em Termas de Río Hondo! Não perca!

Confira o resultado do GP da Argentina de MotoGP:

Ducati MUDA DE IDEIA COM MOTORES! Diogo Moreira MAIS PERTO DA PRAMAC YAMAHA... Adeus da KTM em 2027?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST celebra 1 ano e faz prévia do GP da Argentina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!