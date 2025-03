Márquez conquistou a vitória na Tailândia, na rodada de abertura da temporada, e voltou ao topo no GP da Argentina da MotoGP duas semanas depois, apesar do irmão Álex Márquez tê-lo pressionado até quase duas voltas do fim da corrida.

Em Termas de Río Hondo, onde já tinha três vitórias de MotoGP em seu nome, Marc largou bem e liderou o pelotão até que ele saísse da pista na quarta volta, um erro que permitiu que Álex o ultrapassasse e assumisse a liderança.

Dessa vez, não houve estratégia alguma, e o #73 estabeleceu um ritmo que fez com que o multicampeão tivesse que 'suar a camisa', estando próximo da queda em várias ocasiões.

Foi a cinco voltas do final que o líder do campeonato partiu para o ataque, sem dar espaço para resposta, para conquistar sua 90ª vitória na carreira, um número que o coloca no mesmo nível de Angel Nieto

"Hoje foi uma boa versão, mas [foi] suado, muito mais do que na Tailândia", admitiu. "A corrida não foi tão controlada quanto na Tailândia. O Álex tinha tudo para ele, e eu quase bati duas ou três vezes. Mas não conseguia ultrapassá-lo", acrescentou.

O piloto da Ducati de fábrica, mais uma vez, abriu uma ampla vantagem na classificação geral, onde agora tem uma diferença de 16 pontos sobre Álex, segundo, e 31 pontos sobre Pecco Bagnaia (quarto na Argentina), terceiro.

"Sei que Alex é capaz de tudo. No momento, ele é o principal rival pelo título, mas é melhor ele do que qualquer outro", disse Márquez, o primeiro piloto desde Mick Doohan (Honda) em 1995 a fazer duas 'trincas' - vitória, pole e volta mais rápida - nas duas primeiras rodadas.

Álex não é apenas o irmão de Marc, mas também seu melhor amigo e confidente. Tanto pessoal quanto profissionalmente. No entanto, nunca antes eles estiveram tão próximos no que diz respeito ao desempenho na pista.

E isso, pelo menos por enquanto, fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles:"O mais importante e nosso ponto forte é que tanto eu quanto Álex estamos sendo muito honestos um com o outro".

"Antes da corrida, compartilhamos quais pneus iríamos usar e qual era o plano", disse o catalão, que insiste em enfatizar a singularidade do momento pelo qual sua família está passando. "No escritório, outro dia, estávamos falando sobre isso.'Isso não é normal, né?'", brincou.

