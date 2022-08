MotoGP: Zarco crava pole para GP da Grã-Bretanha, em Silverstone

Carregar reprodutor de áudio

Terceiro colocado da temporada 2022 da MotoGP, o francês Johann Zarco brilhou neste sábado em Silverstone e conquistou a pole position para o GP da Grã-Bretanha com a Ducati da equipe Pramac Racing, com direito a recorde da pista inglesa.

A segunda posição ficou com o espanhol Maverick Viñales, da Aprilia. O top 3 foi completado por Jack Miller, australiano da Ducati. Atual campeão e líder de 2022, o francês Fabio Quartararo -- que terá de pagar uma 'long lap' na corrida deste domingo, às 9h, por causa de punição -- foi o quarto com a Yamaha, à frente do italiano Pecco Bagnaia, que fechou os cinco primeiros colocados com a Ducati.

Na primeira parte -- o Q1, no qual os pilotos que não se classificaram diretamente ao Q2 através dos três primeiros treinos livres disputam uma vaga para a hora decisiva do quali, em que se disputa a pole position --, o destaque foi um entrevero entre Álex Marquez e Marco Bezzecchi.

O espanhol da Honda LCR e irmão do lesionado Marc Márquez acabou caindo e reclamou do italiano da VR46 Racing Team, equipe de Valentino Rossi. No fim das contas, Bezzecchi levou a melhor e avançou ao Q2 em segundo, atrás do compatriota Enea Bastianini, da Gresini. Veja:

Além da definição da posição de honra, um dos destaques foi a participação -- com dificuldades -- de Aleix Espargaró. Concorrente ao título da temporada 2022, o espanhol da Aprilia caiu violentamente no quarto treino livre, mas se recuperou 'suficientemente' para o quali.

Além da definição do grid da MotoGP (veja a ordem de largada na tabela abaixo), o dia de motovelocidade em Silverstone também teve a pole position do brasileiro Diogo Moreira na Moto3. As ações você confere a partir das 7h da manhã de domingo nos canais ESPN.

