A MotoGP está de volta depois das férias de verão e nesta sexta-feira a categoria rainha realizou os dois primeiros treinos que antecedem o GP da Grã-Bretanha.

Fabio Quartararo, líder do campeonato, foi o mais rápido no 2º treino livre, que acabou sendo a melhor marca do dia, com 1min58s946. O francês superou em 0s154 o piloto da Suzuki, Joan Mir. Maverick Viñales, Johann Zarco e Aleix Espargaró. O vice-líder do campeonato ficou a 0s207 do líder da sessão.

Quartararo passou grande parte da sessão de 45 minutos praticando corridas com a volta longa antes da penalidade que cumprirá no domingo.

A sua primeira tentativa, com 2min00s794, colocou-o no terceiro lugar, atrás das Aprilias de Viñales e Espargaró.

Ele caiu na tabela de tempos enquanto outros melhoravam e ele trabalhava para melhorar seu tempo na volta longa.

Sua quinta tentativa o levou para os três primeiros, com 1min59s933, antes de uma tentativa de última hora o levar ao topo da tabela de tempos como o único piloto a marcar um tempo abaixo de 1min59s com 1min58s946.

Resultados do TL2:

