MotoGP deve ter próprio Drive to Survive e pilotos aprovam ideia

Os principais pilotos da MotoGP reagiram positivamente à ideia de uma série ao estilo de Drive to Survive para o campeonato, com um documentário a ser filmado nesta temporada.

Drive to Survive da Netflix provou ser um grande sucesso para a Fórmula 1, levando o interesse pela série a um ponto em que o campeonato espera ser transmitido para 1 milhão de telespectadores em 2021.

A MotoGP não é estranha ao tratamento documental, com os filmes de Mark Neale - incluindo Fastest e Hitting the Apex - provando ser bem-sucedidos e atraindo o poder das estrelas de Hollywood como Ewan McGreggor e Brad Pitt.

No entanto, este último - produzido por Pitt - foi lançado em 2015, enquanto as últimas produções, não foram transmitidos para o público em geral.

O Motorsport.com apurou que um documentário sobre a temporada da MotoGP de 2021 está sendo gravado, embora não esteja claro quem está por trás dele e qual será o formato.

Quando questionado pelo Motorsport.com às vésperas do GP do Catar, Fabio Quartararo da Yamaha ficou entusiasmado e brincou que seria bom saber quem é a versão do paddock do chefe da equipe Haas, Gunther Steiner.

“Sim, será ótimo porque é bom olhar para esta série e eu sinto que é melhor eles não virem nos boxes quando os pilotos estão com raiva”, disse Quartararo. “Mas estou curioso para saber quem será o Gunther da MotoGP.”

Valentino Rossi acredita que a série seria boa para os fãs de MotoGP, mas acha que ajudará aqueles que não seguem a "entender" melhor o campeonato.

“Acho que agora esse formato está muito famoso, esse documentário é engraçado”, disse Rossi. “A Fórmula 1 é engraçada e acho que pode ser bom para os fãs da MotoGP que podem entender melhor o que está acontecendo por trás dos boxes.”

“Mas também é bom para pessoas que não conhecem muito bem e podem compreender o caminho.”

Jack Miller da Ducati acrescentou: "É fantástico, vai fazer crescer o esporte e tenho certeza de que há alguns pilotos no grid que querem ser estrelas de cinema, então tenho certeza que os ajudaria muito."

