Assim como a Fórmula 1, a MotoGP deu o pontapé inicial para sua temporada 2021 nesta sexta, com os dois primeiros treinos livres para o GP do Catar, no Circuito de Losail, que recebeu a pré-temporada há duas semanas. E em um dia muito movimentado, Jack Miller mostrou que a Ducati vem forte na luta pelo campeonato.

O primeiro treino livre começou com Miller na ponta, marcando rapidamente 01min56s160, enquanto Johann Zarco, que corre pela Pramac Ducati, tornou-se o primeiro acidentado do ano, perdendo o controle de sua GP21 na curva 4 no início da sessão.

Nesse mesmo local, Miller acabou tendo uma queda similar à do francês, perdendo a dianteira da moto na hora da entrada da curva à direita.

Diversos pilotos chegaram a liderar a sessão: Pol Espargaró com a Honda, Aleix Espargaró com a Aprilia, Fabio Quartararo e Maverick Viñales com a Yamaha, mas Franco Morbidelli, com sua M1 de 2019 atualizada passou para a ponta no terço final do treino, marcando 01min54s921.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Completando as primeiras colocações, Aleix Espargaró foi o segundo com a Aprilia, a 0s125 de Morbidelli, Miller em terceiro, Quartararo em quarto com a Yamaha e o campeão Joan Mír fecha o Top 5 com a Suzuki. Já Valentino Rossi foi o nono, a frente de Miguel Oliveira com a KTM.

Pol Espargaró ainda sofreu uma queda com sua Honda no final da sessão na curva 6, terminando o TL1 em 15º, atrás de seu companheiro Stefan Bradl, que substituirá Marc Márquez nas duas provas do Catar.

Confira os resultados do TL1:

Na parte da tarde, Aleix manteve o bom momento da Aprilia, iniciando a sessão na frente, com 01min55s204, mas demorou pouco até que os tempos começassem a cair. Primeiro com a dupla da Ducati, Francesco Bagnaia e Miller. Logo na sequência, a sessão foi interrompida devido a detritos na pista.

Aleix ainda foi o primeiro piloto a marcar uma volta abaixo de 01min54s no dia, com 01min53s789 ainda no começo do TL2. Foram mais de 15 minutos antes que alguém conseguisse baixar o tempo da Aprilia, primeiro com Quartararo e depois Bagnaia, que fez 01min53s422.

Com a previsão do tempo para o TL3 do sábado marcando muitos ventos, o que atrapalha a performance das motos, os pilotos deram o seu melhor no final do TL2 para garantir o melhor tempo possível, buscando uma vaga direta no Q2 da classificação.

Miller pulou para a ponta com pouco mais de dois minutos para o fim, marcando 01min53s387, o melhor tempo do final de semana até aqui. Mas muitos pilotos ficaram próximos do australiano, com Bagnaia, Quartararo, Zarco e Rins ficando a menos de 0s250 do piloto da Ducati.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

O final da sessão ainda acabou tendo um ingrediente extra: uma nova queda de Pol Espargaró, que acabou atrapalhando as saídas finais de vários pilotos. O espanhol vinha no vácuo de Álex Márquez e acabou escorregando na curva 15, terminando apenas na 10ª posição.

Já o atual campeão, Joan Mír, não teve um bom TL2 e, no combinado do dia, está apenas em 11º, fora das vagas do Q2 até aqui, o que o obriga a buscar uma volta melhor no sábado. Enquanto isso, Valentino Rossi termina o dia entre os dez primeiros, com a nona posição.

Confira os resultados do TL2: