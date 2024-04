MotoGP: Marc Márquez tem 'um plano' para dar a volta por cima

No ano passado, Marc Márquez abriu mão de um contrato milionário com a Honda na MotoGP para se juntar a uma equipe satélite, provavelmente a quarta equipe da Ducati, com as motos do ano passado e com um salário que vem de seus próprios patrocinadores pessoais.

Um sacrifício que, com certeza, ele não teria feito há cinco ou seis anos, mas que agora ele precisa voltar a se divertir em uma moto e provar a si mesmo que, aos 31 anos, ainda é tão competitivo quanto "a referência da Ducati", como ele chamou Pecco Bagnaia no domingo, bicampeão nos últimos dois anos e principal candidato a repetir o título nesta temporada, sempre sob a proteção da fábrica italiana, que o tem como líder da equipe e o renovou até 2026.

Mas Marc tem "um plano" e, embora não o diga, ele ri um pouco quando você insinua a ele se esse plano o leva à equipe oficial da Ducati, um objetivo para o qual neste domingo ele derrubou uma das primeiras portas.

Pódio: segundo Marc Marquez, Gresini Racing. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O Motorsport.com perguntou ao piloto da Gresini, no final da tarde de domingo, qual é o plano e para onde ele o está levando.

"Bem, o plano está na minha cabeça quando você vem de quatro anos muito difíceis em sua carreira de piloto", explicou ele. "Eu disse isso em uma entrevista quando me perguntaram sobre futebol e repito: no esporte, às vezes, as lesões mentais são mais importantes do que as físicas. Lógico, fisicamente eu tive algumas lesões muito sérias (quatro operações no braço direito entre 2020 e 2023), mas isso também causa uma lesão mental da qual, pouco a pouco, você tem que se curar e da qual você tem que superar", disse ele.

"Isso não significa que você está derrotado e que está preso ali, mas sim que está ganhando impulso, ganhando confiança. Minha aposta este ano foi essa (deixar a Honda e ir para a Gresini), mas eu coloquei coragem nisso, que é o que às vezes um esportista precisa fazer. Enfrentar o que vier pela frente com o peito aberto. E está funcionando bem para mim."

Márquez, em uma Ducati GP23, lutou com Pecco e sua GP24, uma diferença que pode ter desequilibrado a balança quando se trata de entender por que Marc não venceu.

"Não", disse ele sobre a diferença na motocicleta. "O que estava faltando era a falta de confiança nas primeiras cinco voltas. Se eu não tivesse caído isso teria mudado o filme. Mas sou humano e no começo estava tenso, houve muitas quedas neste fim de semana (74 na MotoGP e 180 no total) e foi difícil para mim ter confiança para passar Marco Bezzecchi."

"Depois, tive o ritmo necessário para voltar, brigar com Pecco e ultrapassá-lo. Mas dessa vez vi que ele estava vindo com força para me ultrapassar, tivemos um contato forte, mas consegui abortar e me levantar, tive o flash de Valência (com Bezzecchi) e, mesmo que não tenha sido minha culpa, sabemos que as histórias são contadas com interesse".

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A gravíssima lesão no braço direito de Márquez foi sofrida em Jerez, em 19 de julho de 2020, há quase quatro anos, uma lembrança que ele guardou na memória.

"Comemorar esse resultado com os fãs foi maravilhoso, esperamos ter muitos outros momentos como esse novamente. A corrida foi muito curta para mim, foi aqui que meu pesadelo começou e esperamos sair dessa espiral nesta mesma etapa, embora ainda não estejamos completamente fora dela. Essa lembrança ainda pesa sobre nós, mas estamos cada vez mais confiantes e isso nos permite tentar coisas como as que fizemos na luta pela vitória".

"Em Austin, eu gostei muito, apesar do problema (freios), e em Jerez gostei ainda mais, e quando você está feliz, as coisas acontecem muito melhor. Mas sabemos que haverá pistas que serão difíceis para nós, por isso teremos de sofrer e nos esforçar onde somos melhores."

Perder para Pecco em Jerez "Não considero isso uma derrota".

Embora no final Márquez tenha sido derrotado por Bagnaia, o piloto da Gresini não se vê como o primeiro dos perdedores. "Não considero uma derrota, apenas venci, no meu plano, no caminho que tenho em minha cabeça e estou melhorando cada vez mais. Agora preciso manter a consistência das últimas corridas".

"Estou realmente surpreso por estar apenas 32 pontos atrás do líder (Martin), porque tive um péssimo início de temporada. Isso significa que estamos andando no limite, que haverá muito mais DNFs e as coisas serão apertadas. Para mim, já é um orgulho poder estar lutando um a um com os líderes da Ducati".

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati, Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Acosta na vaga de Miller? Márquez cita trauma ao falar de Quartararo, Jerez: Fausto Macieira analisa

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Confira a edição #7 do Pódio Cast, com a prévia do GP da Espanha:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: