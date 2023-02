Carregar reprodutor de áudio

O diretor esportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, admite que a fabricante italiana "não precisa" do hexacampeão mundial de MotoGP Marc Márquez em sua escalação, e que o tempo para contratá-lo já passou.

Márquez está no penúltimo ano de um contrato de quatro temporadas com a Honda, que assinou no início de 2020, antes de sofrer uma grave fratura no braço direito que prejudicaria sua carreira.

O oito vezes campeão mundial – que conquistou seis títulos de MotoGP em sete anos entre 2013 e 2019 – deixou claro que seu desejo é permanecer na Honda, mas vai olhar para fora da marca japonesa caso ela não lhe dê a moto que precise para lutar por mais coroas.

Isso ocorre quando a Honda procura sair de sua segunda campanha sem vitórias em três anos em 2022, com testes de pré-temporada até agora revelando que a HRC está longe de ser competitiva.

Durante anos, Márquez esteve frequentemente ligado a fabricantes rivais, mas parece que agora a porta – pelo menos por enquanto – está fechada para ele correr na Ducati.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com, Ciabatti diz que a Ducati ficaria feliz em discutir um futuro potencial com Márquez, mas sente que seu atual grupo de jovens pilotos, que inclui o campeão de 2022 Francesco Bagnaia, significa que o espanhol não se encaixa.

“Não é que a Ducati não precise de um ‘extraterrestre’ como Marc, é que a Ducati já tem os seus”, disse Ciabatti.

“Apenas um [piloto] venceu o mundial, liderando mais de 270 voltas, com mais de 200 [pontos] à frente do segundo, que foi o [Fabio] Quartararo.

“Nunca diga nunca, mas Márquez tem 30 anos e temos pilotos cinco e seis anos mais novos, com espaço para crescer.

“Não acho que a Ducati precise de Marc e digo isso com o maior respeito.

“Já temos pilotos suficientes ansiosos para chegar à equipe de fábrica sem pensar em contratá-lo.

“Obviamente, se ele nos ligar amanhã para marcar uma reunião, não vamos desligar na cara dele.

“Mas o tempo para Marc assinar com a Ducati foi há alguns anos, agora não é mais o caso.”

O irmão mais novo de Márquez, Álex, será piloto da Ducati em 2023, com o duplo pódio passando da LCR Honda para a Gresini.

