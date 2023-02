Carregar reprodutor de áudio

Marc Márquez passou por um momento difícil e voltou desde que quebrou gravemente o braço direito no GP da Espanha de MotoGP de 2020.

Depois de três operações permitirem que ele voltasse à ação para a temporada de 2021, ficou claro que seu braço ainda não estava bom e ele estava muito limitado na moto.

Algo que levou a pensamentos de aposentadoria - como Márquez revelou na série-documentário da Amazon Marc Marquez: All In, lançada em 20 de fevereiro - ele passou por uma quarta operação no verão passado para ter seu úmero direito girado 30 graus de volta à sua posição original.

O responsável por impedir Márquez de pendurar o macacão aos 29 anos foi o médico Joaquin Sanchez-Sotelo, cirurgião da Mayo Clinic, em Minnesota, com quem nossa equipe do Motorsport.com na Espanha teve a oportunidade de conversar esta semana.

Motorsport.com: Como foi a abordagem na cirurgia de Márquez?

Dr. Joaquin Sanchez-Sotelo: "Marc precisou de três cirurgias anteriores na Espanha. Duas em Barcelona e uma em Madri. A última foi realizada pelo Dr. Samuel Antuna, que é muito conhecido na Europa e nos Estados Unidos. Ele me ligou e disse que, apesar de ter resolvido a infecção [que Márquez sofreu após sua segunda operação e necessitou de sua terceira], Marc tinha problemas de mobilidade, basicamente externos.

"Em primeiro lugar, aconselhei-o a dar mais alguns meses de margem, a tentar melhorar o máximo que pudesse. Depois desse tempo, ele me disse que ainda não conseguia controlar a moto nas curvas e que também teve problemas na frenagem. Ele não conseguia travar o braço, ele estava indo para dentro. Marc me enviou uma tomografia computadorizada de ambos os braços. Graças à impressão 3D, reproduzimos seus dois úmeros em plástico; o esquerdo e o lesionado, que teve uma rotação considerável. Fizemos uma chamada de vídeo, mostrei-lhe os ossos e ele disse: 'Vamos fazer a cirurgia.'"

M: Por que você teve que viajar até os Estados Unidos?

JSS: "Em questões ortopédicas, à medida que a complexidade da cirurgia aumenta, é importante encontrar alguém que tenha muita experiência nessa área específica. O que é único na Mayo Clinic é a especialização. Eu trabalho apenas ombro e cotovelo, e eu faço muito isso. Mas também tenho muitos dispositivos e recursos à minha disposição que são difíceis de conseguir em outro lugar. O departamento de impressão 3D é espetacular. Sento-me com um engenheiro, planejamos e projetamos o procedimento em um computador, imprimir linhas de corte e assim por diante."

M: Quantas operações desse tipo você já fez antes?

JSS: "A operação de Marc é pouco frequente, e eu as faço uma ou duas vezes por ano. Basicamente, porque os pacientes a quem acontece a mesma coisa, e seu osso tem uma rotação semelhante, adaptam-se à vida diária. Se ele fosse um jogador de futebol, ele provavelmente teria se adaptado a jogar com o braço dessa forma, mas, por exemplo, isso o teria limitado em uma ação tão simples quanto lavar o cabelo.

M: Qual é a técnica do espelho?

JSS: "O corpo humano é muito simétrico. O úmero direito de uma pessoa é idêntico ao esquerdo. Para uma operação como a que fizemos em Marc, é muito útil fazer uma varredura do lado saudável, e o programa de computador é capaz para fazer uma imagem espelhada. Em seguida, é impresso em 3D, para que o cirurgião veja como era aquele osso antes de ser quebrado. Quando se deseja reconstruir um osso para deixá-lo como era antes de uma lesão, isso é extremamente útil. Porque, além disso, esta técnica permite desenhar gabaritos de corte de plástico estéreis que são fixados ao osso. Assim, tanto o corte quanto a rotação são muito precisos."

M: Há alguma limitação?

JSS: "Marc tem uma capacidade de sacrifício tão grande que não acho que ele tenha limitações. Acho que as operações anteriores em seus ombros [depois das luxações que sofreu] vão lhe causar mais problemas do que esta última. Do ponto de vista médico, o úmero está como estava antes dele cair. A única dúvida que eu tenho é se ele tem algum receio de subir na moto. Mas, conhecendo um pouco a pessoa, me parece que a parte mental é bem sob controle."

M: O que você destacaria sobre ele como paciente?

JSS: "Ele tem duas características muito boas. A primeira é que ele confia na opinião dos profissionais. O que ele quer é uma comunicação direta e clara. E depois, ele coloca tudo de si em tudo o que faz. Você tem que saber que se você o permitir a fazer flexões, ele não fará uma, mas 100. Ele me disse para deixá-lo fazer certas coisas apenas quando eu tivesse certeza de que ele poderia fazer com segurança novamente."

M: No documentário fica claro que a raiz de todo o problema foi a pressa que o levou a tentar correr em Jerez, após a primeira cirurgia. Até que ponto você manteve isso em mente?

JSS: "Eu disse ao Marc que não podia comprometer aquela quarta cirurgia porque estava com pressa. E ele me disse que sim, que obviamente entendia. Ele sentia muito. Mas, ao mesmo tempo, ele também deixou claro que, assim que eu lhe desse permissão, ele faria tudo."

M: Você já o viu duvidar que esta quarta operação fosse a melhor solução?

JSS: "Quando ele viu a imagem 3D dos dois úmeros, percebeu que a melhor opção era fazer a cirurgia. Isso é uma evidência muito visual. Assim que ficou claro para ele que havia possibilidade de melhora, ele me disse que estava pegando um avião e que vinha logo para cá. Ele foi muito corajoso, porque quando você fala para um paciente que quebrou o braço que vai cortar de novo, a maioria fala que você é louco. Era a única maneira de fazer isso."

M: E você discutiu as chances de dar errado?

JSS: "O que me ajudou muito foi planejar o caso com extremo cuidado e atenção. Outros cirurgiões que o haviam atendido antes haviam recomendado que eu fizesse o corte ósseo no mesmo local onde havia a fratura anterior. E isso, no meu ponto de vista, era mais arriscado porque havia infecção dentro do osso. Procurei uma forma de tentar fazer a cirurgia o menos invasiva possível, a menos arriscada. O osso é um cilindro, então resolvi fazer o corte um pouco mais alto para limitar o risco de complicações. Embora em uma sala de cirurgia sempre possa haver problemas, tive a sensação de que iria funcionar. Claro, na noite anterior à operação eu não preguei o olho. Eu estava pensando, 'meu Deus, espero que dê tudo certo.'"

