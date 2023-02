Carregar reprodutor de áudio

A equipe Repsol Honda apresentou, nesta quarta-feira, as novas cores da RC213V, moto na qual Marc Márquez irá competir ao lado do novo piloto da escuderia, o também espanhol Joan Mir, campeão do mundo em 2020, na temporada 2023 da MotoGP - um line-up preparado para recolocar o time na luta por vitórias depois de um 2022 em que a escuderia não conseguiu nenhum triunfo.

Ao contrário do que aconteceu com as apresentações das outras equipes, a Honda foi direto ao ponto ao mostrar, desde o início da prova que decorreu em Madrid, a aparição da RC213V com a qual Marc e Joan vão tentar devolver a marca da asa dourada para o lugar que deveria estar, tanto pelo histórico quanto pelo orçamento.

Depois dos primeiros testes deste 2023, que aconteceram há duas semanas em Sepang, os sinais não são muito esperançosos. Apesar dos três novos protótipos que a fabricante de Tóquio colocou à disposição de Márquez, ponta de lança do projeto, a unidade finalmente escolhida pelo catalão depois apresenta os mesmos problemas de falta de tração do modelo do ano passado.

Faltam menos de 20 dias para as duas últimas jornadas da pré-temporada, em Portimão, e o fabricante mal tem margem de reação. Caso a Honda não lhe possa oferecer uma ferramenta que lhe permita voltar a lutar pelo título, não se deve descartar a saída do espanhol.

Ao seu lado estará Mir, que desembarca da Suzuki, uma moto completamente diferente da Honda. Como se a vertente técnica não fosse um desafio suficientemente grande, o campeão do mundo de 2020 terá de se adaptar a uma equipa que até agora vive e viveu para o seu vizinho de oficina. "O bom é que com Marc você se compara com o melhor", disse o espanhol.

"Trabalhamos muito para melhorar nossa moto e continuaremos a fazê-lo dia após dia, para continuar aprimorando essas inovações. Este ano é um grande desafio porque a MotoGP se tornou um ecossistema muito competitivo", concordou Tetsuhiro Kuwata, gerente geral da Honda. Kuwata mostrou-se, antes de mais nada, muito satisfeito com a condição física de Márquez, que parece ter deixado para trás grande parte das limitações que tinha no braço direito, operado quatro vezes nos últimos dois anos.

"É uma equipa fantástica. Fico muito contente por ver a condição física do Marc Márquez. Ele teve anos difíceis, mas é forte. Todos sabemos do que ele é capaz", acrescentou o executivo japonês, um dos apoiantes do Ken's a contratação de Kawauchi, o novo diretor técnico da HRC, a principal novidade da estrutura no que diz respeito ao grupo técnico.

