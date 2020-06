Neste domingo, o piloto da Ducati na MotoGP, Andrea Dovizioso precisou ser levado ao hospital na Itália após um acidente de motocross. Dovizioso estava participando de uma corrida em um campeonato na região de Emilia Romagna quando sofreu uma queda, caindo em cima de seu ombro esquerdo segundo testemunhas. O exame no hospital confirmou a quebra da clavícula

Ele foi levado para um hospital na cidade de Forli para exames. Logo em seguida, a Ducati confirmou que Dovi quebrou a clavícula, e passará por uma operação ainda hoje na cidade de Modena para acelerar o processo de recuperação.

A Ducati havia dado permissão a Dovizioso para participar da corrida, com o italiano usando o motocross como parte importante de seu regime de treinamento para a volta da MotoGP. A decisão vem também em meio à negociação do novo contrato entre o piloto e a marca, que está em um momento de impasse devido a divergências salariais.

A quebra de clavícula vem no pior momento possível para o italiano, com a aproximação do início da temporada 2020 da MotoGP, que deve começar daqui três semanas em Jerez.

Com apenas 13 etapas marcadas até o momento, qualquer prova perdida será desastroso para sua ambição de lutar pelo título.

