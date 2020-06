MotoGP: Após anúncio da KTM, veja como está o grid de 2021

Nesta semana, a KTM anunciou suas duas duplas para a temporada 2021 da MotoGP. Com Miguel Oliveira e Brad Binder na equipe oficial e Danilo Petrucci e Iker Lecuona na Tech3, a montadora fechou mais quatro vagas do grid para o próximo ano.

Com as movimentações dessa semana, 14 das 22 vagas estão fechadas, sendo que duas delas, a de Pol Espargaró na equipe oficial da Honda e de Jorge Martín na Pramac Ducati estão garantidas mas sem anúncio oficial porque ambos os pilotos dependem de resolver questões contratuais com suas atuais montadoras. Os anúncios de ambos devem sair entre agosto e setembro.

Além dos nomes já confirmados, ainda existem outras vagas que já são vistas como certas para alguns pilotos, como a ida de Álex Márquez para a LCR Honda.

Das seis equipes oficiais, quatro já estão com as duplas fechadas: Marc Márquez e Pol Espargaró na Honda, Maverick Viñales e Fabio Quartararo na Yamaha, Álex Rins e Joan Mir na Suzuki e Miguel Oliveira e Brad Binder na KTM.

A Ducati continua em negociação com Andrea Dovizioso, com o empresário do piloto garantindo recentemente que a assinatura deve sair logo.

Já a Aprilia está em uma encruzilhada envolvendo Andrea Iannone, que precisa resolver a questão de sua suspensão com o Tribunal Arbitral do Esporte antes da montadora decidir se segue com o piloto ou se vai para outra direção. O diretor da Aprilia afirmou que, caso não consiga seguir com Iannone, vai considerar uma série de pilotos para a vaga, incluindo Bradley Smith, que vai assumir o lugar do italiano nesta temporada enquanto seu julgamento não é concluído.

Veja como está ficando o grid da MotoGP para 2021

* Em negrito, nomes confirmados, em itálico, nomes ligados às vagas

Equipe Piloto Repsol Honda Marc Márquez Pol Espargaró Ducati Jack Miller Andrea Dovizioso Yamaha Maverick Viñales Fabio Quartararo Suzuki Álex Rins Joan Mir KTM Miguel Oliveira Brad Binder Aprilia Aleix Espargaró Andrea Iannone* Bradley Smith* Pramac Ducati Jorge Martín Francesco Bagnaia Tech3 KTM Iker Lecuona Danilo Petrucci Petronas Yamaha Franco Morbidelli Valentino Rossi Avintia Ducati Tito Rabat Johann Zarco LCR Honda Takaaki Nakagami Álex Marquez

* Iannone está cumprindo atualmente uma suspensão de 18 meses devido ao teste de doping feito no ano passado. Caso o piloto não consiga reverter sua decisão, deve ficar fora da MotoGP até o meio de 2021, o que o CEO da Aprilia afirmou que pode levar ao fim de seu contrato com o piloto. Bradley Smith é um dos pilotos considerados pela montadora caso Iannone não vença a revisão.

