Após a confirmação da ausência de Marc Márquez, piloto espanhol da equipe Honda oficial de fábrica, o GP das Américas da MotoGP tem outro 'desfalque' confirmado: Enea Bastianini, da Ducati oficial.

O italiano se recupera de lesão no ombro contraída no fim de semana inaugural de 2023, em Portugal -- posteriormente a MotoGP ainda teve a disputa do GP da Argentina, com ausência de Enea --, e será substituído pelo compatriota Michele Pirro, testador da Ducati, neste fim de semana.

Vencedor de quatro GPs da MotoGP, Bastianini se machucou logo em sua estreia pelo time oficial da fabricante italiana, tendo sido atingido pelo compatriota Luca Marini, da equipe cliente VR46, na segunda volta da corrida sprint de Portimão.

Enea não precisou de cirurgia, mas não pôde correr em Termas de Río Hondo. Recentemente, testou uma Superbike no circuito italiano de Misano para checar suas condições, mas ele ainda precisa de mais tempo de recuperação.

Oliveira é dúvida

Piloto da RNF, único time cliente da Aprilia na MotoGP, o português Miguel Oliveira, atingido pelo hexacampeão Márquez no polêmico acidente de Portugal, ainda é dúvida para o GP das Américas, disputado na cidade texana de Austin, nos Estados Unidos. Passando no teste médico, ele corre.

Outra dúvida para a corrida realizada neste fim de semana no Circuito das Américas é o campeão de 2020, o espanhol Joan Mir. Companheiro de Márquez na Honda, ele também é incógnita para a prova do Texas por causa de lesão no tornozelo sofrida na sprint argentina, que o tirou do GP em si.

Quem tem ausência confirmada é o espanhol Pol Espargaró, da Tech3 GasGas KTM. Ele se recupera de fraturas nas costas e na mandíbula decorrentes de seu terrível acidente nos treinos para o GP de Portugal. Ele está fora indefinidamente e será substituído pelo alemão Jonas Folger nesse interim.

