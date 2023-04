MotoGP anuncia ex-vice-presidente da NBA como diretor comercial

Carregar reprodutor de áudio

A Dorna Sports anunciou uma mudança importante entre os cargos seniores da MotoGP, com a chegada do ex-vice presidente da NBA Dan Rossomondo como o novo diretor comercial, substituindo Manuel Arroyo.

Após a saída de Arroyo mais cedo neste ano, Rossomondo chega à Dorna após 15 anos com a NBA, tendo como último cargo na organização a vice-presidência de parcerias globais e mídia.

Antes de se juntar à NBA, em 2004, ele trabalhou no departamento de promoções do Madison Square Garden em Nova York e para a agência de entretenimento IMG. Na liga de basquete, Rossomondo teve cargos relacionados a marketing, supervisionando o desenvolvimento de negócios internacionais e vendas para mídia.

Rossomondo deve fazer sua estreia no paddock da MotoGP no próximo final de semana, no GP das Américas em Austin. Além de comandar o departamento comercial da categoria, ele também será o líder do grupo responsável pela mudança dos negócios digitais, que visa expandir sua presença e escopo.

Esse anúncio vem em um momento fundamental para a MotoGP, com a introdução de um novo formato de fim de semana graças às corridas sprint.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, race start Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Os chefes da MotoGP seguem confiantes no aumento em popularidade da categoria, especialmente com a chegada do novo formato. O objetivo por trás do recrutamento de Rossomondo é liderar esse novo sucesso comercial.

Mas as primeiras edições do fim de semana com sprint teve uma recepção mista dos pilotos, especialmente o campeão Fabio Quartararo, que discordou do novo formato. Por outro lado, emissoras parceiras, patrocinadores e fãs aprovaram a mudança.

As corridas sprint seguirão em todas as etapas da temporada 2023, mas potenciais modificações devem ser avaliadas após a primeira parte do campeonato.

