A Honda anunciou nesta terça-feira que o hexacampeão Marc Márquez não disputará o GP das Américas de MotoGP em Austin neste fim de semana, com o espanhol ainda se recuperando de uma fratura não mão.

O piloto fraturou o primeiro metacarpo da mão direita em um incidente polêmico com Miguel Oliveira, da RNF Aprilia, no GP de Portugal. O acidente, ocorrido na terceira volta da etapa de abertura da temporada, levou Márquez a ser punido com duas voltas longas, que seriam pagas na Argentina.

Mas com a fratura detectada, Márquez teve que passar por uma cirurgia, ficando de fora da etapa de Termas de Río Hondo. Isso fez com que a FIM retificasse a punição na terça após o GP de Portugal, afirmando que o espanhol pagaria a penalização na próxima corrida que disputasse. Isso fez com que a Honda entrasse com um protesto, que será revisado pela Corte de Recursos.

A expectativa era de que Márquez retornasse neste fim de semana em Austin, mas piloto e equipe tomaram a decisão de dar sequência à recuperação.

"Após uma tomografia, Marc Márquez e seu time médico, liderado por Ignacio Roger de Ona, no Hospital Internacional Ruber de Madrid confirmaram que o primeiro metacarpo ainda está no processo de recuperação. Após uma colaboração próxima com a Honda, todos os envolvidos optaram por permitir uma cura total do osso, evitando riscos desnecessários".

"Márquez seguirá trabalhando em seu programa de reabilitação em casa para retornar assim que possível em forma".

A próxima etapa que Márquez pode retornar é o GP da Espanha, em Jerez de la Frontera, em 30 de abril.

Com o acréscimo das corridas sprint ao calendário em 2023, a segunda etapa fora impacta duramente a expectativa de Márquez de lutar pelo título, apesar do ritmo da Honda deixar muito a desejar no começo do ano. No momento, ele é o 16º no Mundial, a 43 pontos do líder Marco Bezzecchi.

A Honda ainda não anunciou se Márquez será substituído ou mesmo se seu companheiro Joan Mir está apto a retornar neste fim de semana após sua lesão no fim de semana de Termas. A montadora esteve em Jerez esta semana em um teste privado com o piloto Stefan Bradl, que está andando com o novo chassi Kalex.

