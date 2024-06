MotoGP: Ducati oficializa chegada de Marc Márquez para 2025

Agora é oficial. Marc Márquez fará parte da equipa de fábrica da Ducati na próxima temporada da MotoGP, em um contrato com duração de dois anos, se tornando companheiro de equipe de Francesco Bagnaia, atual bicampeão.

O anúncio vem na esteira da Aprilia, que formalizou nesta segunda-feira a contratação de Jorge Martín. Este episódio sobre o destino dos dois espanhóis e sobre as mudanças de rumo feitas pela Ducati sobre aquele que completaria a formação da sua equipa de fábrica vem encerrar vários dias agitados no cenário midiático e uma reviravolta na situação que revelamos esta segunda-feira.

Na verdade, era Martín quem parecia provável ser promovido, o que, segundo as nossas informações, lhe tinha sido confirmado antes do GP de Itália. No entanto, o vazamento desta notícia levou Márquez a reagir e a jogar aquela que era a sua última cartada: recusar publicamente o lugar a que estava destinado, a Pramac Racing, onde teria recebido a moto de última geração.

Perante o risco de ver sair o maior astro do grid atual, a Ducati mudou de ideia: será Márquez quem passará para a equipe de fábrica depois do ano na Gresini. O espanhol recuperará assim o status de piloto oficial, que só terá sido suspenso por apenas uma temporada, aquela que lhe terá permitido reconstruir após quatro anos de sofrimento, tanto físico, com a lesão de 2020, como esportivo com a Honda sendo dominada pelas motocicletas europeias.

“Estou muito feliz por poder usar as cores vermelhas da equipa de fábrica da Ducati no MotoGP na próxima temporada”, disse Márquez. “Basicamente, desde o primeiro contacto com a Desmosedici GP, gostei de pilotá-la e me adaptei bem de imediato."

“A partir daquele momento, soube que o meu objetivo era continuar este caminho, continuar a crescer e passar para a equipe onde Francesco Bagnaia é campeão mundial há dois anos consecutivos. Estou feliz por poder dar este grande passo em 2025 e grato pela confiança que a Ducati depositou em mim."

“Finalmente, quero agradecer a Nadia [Padovani], Carlo [Merlini], Michele [Masini] e toda a família Gresini Racing por me abrirem as portas da sua equipe num momento delicado da minha carreira. Agora vamos continuar a nos divertir e a dar o nosso melhor no que resta da temporada atual, que é a minha prioridade neste momento”.

