MotoGP: Bastianini deve ser confirmado para vaga da KTM em 2025

Enea Bastianini correrá na próxima temporada da MotoGP com uma KTM, depois de fechar acordo com a fabricante austríaca que planeja colocar quatro motos idênticas na pista, apurou o Motorsport.com.

O destino do cinco vezes vencedor de corridas de MotoGP na Ducati foi definido na segunda-feira, 3 de junho, quando o Motorsport.com deu a notícia de que o fabricante italiano havia decidido promover Marc Márquez à sua equipe de fábrica.

Embora um anúncio oficial da Ducati ainda esteja por vir, foi praticamente confirmado na noite de segunda-feira, quando a Aprilia anunciou que havia assinado um contrato plurianual com Jorge Martín.

Em 2025, Bastianini enfrentará a sua quinta temporada na categoria rainha, em que somou cinco vitórias, 24 pódios e nove pole positions.

Ele foi promovido à equipe de fábrica da Ducati depois de uma grande campanha em 2022 com uma moto de um ano da Gresini, vencendo quatro corridas e lutando pelo campeonato, mas não correspondeu às expectativas da equipe de fábrica da marca italiana.

O Pierer Mobility Group, que gerencia a equipe de fábrica da KTM e a estrutura de satélite Tech3 GasGas, está definido para alterar sua estratégia de marca para ter quatro RC16s correndo nas famosas cores laranja.

Aliás, o interesse do grupo empresarial liderado por Stefan Pierer em assumir os dois lugares que, até agora, eram atribuídos a Herve Poncharal – dono da equipe francesa Tech3 – não é novo.

Até ao momento, Poncharal não quis desfazer-se deles, embora não lhe tenham faltado ofertas e ainda não esteja claro qual será o futuro da Tech3 sob os novos planos da KTM.

Não está claro quem será o parceiro de Bastianini na segunda equipe da KTM em 2025, depois que a promoção de Pedro Acosta à equipe de fábrica ao lado de Brad Binder foi confirmada no fim de semana passado.

Jack Miller, que passou por um período decepcionante com a KTM, está sem contrato com o fabricante austríaco no final do ano e não se sabe se ele continuará nos planos em 2025.

Um anúncio oficial da KTM sobre a assinatura de Bastianini é esperado em breve.

