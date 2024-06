A última semana foi marcada por um turbilhão no mercado de pilotos da MotoGP envolvendo a segunda vaga da Ducati para 2025, que ficou oficialmente com Marc Márquez, encerrando o embate mais emblemático da temporada entre ele, o espanhol Jorge Martín, e o espanhol Enea Bastianini.

Em 2024, Márquez vive algo inédito em sua carreira na MotoGP, correndo em uma equipe satélite em vez de uma de fábrica, tendo arriscado tudo no fim de 2023 ao deixar a Honda pela Gresini, para correr com uma Ducati de um ano de defasagem.

Apesar de ter sido um movimento que o faria cair no ranking, a atual natureza competitiva da MotoGP significa que você pode lutar pelo campeonato mesmo correndo com uma moto defasada. Márquez já marcou mais pontos em 2024 em sete GPs do que em toda a sua última temporada na Honda no ano passado (136 contra 96) e marcou três pódios em GPs pela primeira vez desde 2019.

Quando deixou a Honda, ele queria simplesmente recuperar a confiança e voltar a gostar de correr depois de quatro anos difíceis com a RC213V entre 2020 e 2023. Agora, ele garantiu uma vaga na melhor fábrica e na moto mais rápida do momento na MotoGP.

Aqui está a linha do tempo do retorno de Márquez a uma equipe de fábrica da MotoGP.

20 de fevereiro de 2020 - Márquez assina contrato de quatro anos com a Honda

Marc Marquez, Repsol Honda Foto de: Repsol Media

Às vésperas do início da temporada de 2020 (ou o que deveria ter sido, se não fosse a pandemia), Márquez assinou um contrato sem precedentes de quatro anos para permanecer na Honda até o final de 2024.

Enquanto as motocicletas da Honda estavam ficando mais difíceis de pilotar e a maioria lutava para manter a forma, Márquez conseguia ser totalmente dominante no pacote.

Ele conquistou seis títulos mundiais em sete anos, entre 2013 e 2019, sendo que no último ele venceu por mais de 150 pontos e terminou entre os dois primeiros em todos os grandes prêmios, com exceção de um.

Com um acordo que se especulava valer cerca de 100 milhões de euros, parecia que a dinastia de Márquez/Honda não teria fim.

19 de julho de 2020 - Márquez quebra o braço, iniciando a espiral negativa

Marc Marquez, equipe Repsol Honda Foto de: MotoGP

Forçado a fazer uma corrida de recuperação depois de escapar da pista enquanto liderava o GP da Espanha, na abertura da temporada, Márquez mostrou um ritmo assustadoramente sinistro. Depois, tudo deu errado quando ele caiu na reta final da prova na Curva 3 e quebrou gravemente o braço direito. A lesão exigiu três cirurgias naquele ano e o deixou de fora de toda a temporada.

Uma quarta operação viria em 2022 para que seu braço voltasse à posição original. Mas, no final das contas, foi o início da espiral negativa que acabaria com o relacionamento Honda/Márquez.

Sem Márquez, a Honda entrou em parafuso ao desenvolver a moto para que seus outros pilotos pudessem ser competitivos e ainda está tentando descobrir o caminho de volta para a dianteira do grid até hoje.

4 de outubro de 2023 - Márquez deixa a Honda

Marc Marquez, equipe Repsol Honda Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Logo após o GP do Japão, no qual Márquez conquistou seu único pódio em meio a uma temporada miserável, ele tomou a decisão (financeiramente cara) de rescindir seu contrato com a Honda um ano antes.

A essa altura, havia fortes rumores de uma mudança para a Gresini Ducati, e um teste complicado em Misano com o primeiro protótipo de 2024 no mês anterior não havia ajudado em nada a aumentar seu entusiasmo pelo projeto da RC213V.

A partir daquele momento, em setembro, sua decisão de deixar a Honda abriu caminho para a mudança para a Gresini, que seria anunciada em 12 de outubro.

28 de novembro de 2023 - Márquez pilota a Ducati satélite pela primeira vez

Marc Marquez, Gresini Racing Foto de: Dorna

A mudança de Márquez para a Gresini não foi inicialmente bem recebida pela direção da Ducati quando surgiram os primeiros rumores.

Inclusive, o chefão Gigi Dall'Igna disse isso algumas horas antes de Márquez ir para a pista de Valência para seu primeiro teste com a motocicleta. Mas, para conseguir assinar com a Gresini, a gerência da Ducati claramente havia se abrandado.

Em um dia memorável (embora incrivelmente frio), Márquez andou em uma Ducati pela primeira vez e cativou o mundo. Quarto mais rápido no final do dia e a pouco menos de dois décimos da melhor volta, o hexacampeão voltou a sorrir e a expectativa para a temporada de 2024 aumentou.

10 de março de 2024 - Márquez faz sua estreia na corrida da Ducati e chama a atenção

Marc Marquez, equipe Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O primeiro GP de Márquez na Ducati não trouxe sua primeira vitória desde 2021, algo que muitos estavam prevendo para 2024. Mas foi um fim de semana sólido que sugeriu um teto alto para o espanhol a bordo da GP23 da Gresini.

Terminando a apenas 1s8 da vitória na corrida sprint, na quinta posição, ele ficou a apenas 3s4 do vencedor no GP, ficando em quarto lugar, após se classificar em sexto. Claramente, ainda havia trabalho a fazer para se adaptar à Ducati, mas o único caminho era para cima.

24 de março de 2024 - O primeiro embate com seu futuro companheiro de equipe no GP de Portugal

Marc Marquez, da Gresini Racing, e Francesco Bagnaia, da Ducati Team, batem Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A Ducati foi alertada durante a segunda metade de 2023 sobre o que poderia acontecer com seu delicado ecossistema de pilotos se permitisse a entrada de Márquez em sua equipe.

E houve um "eu te avisei" coletivo na volta 23 do GP de Portugal. Depois de conquistar um pódio na sprint no dia anterior, Márquez estava disputando um top 5 com o bicampeão Bagnaia a dois giros do fim do GP.

Ele tentou uma investida por dentro na Curva 5, ficou fora da pista e permitiu que Bagnaia subisse por dentro novamente. Os dois se encontraram no meio e ambos caíram.

Bagnaia achou que foi um incidente de corrida, mas Márquez disse que a culpa foi do piloto da Ducati. Pensando bem, pode-se considerar essa troca de palavras como a primeira jogada de Márquez pelo poder.

28 de abril de 2024 - O velho Márquez volta a jogar

Marc Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez se classificou na pole pela 93ª vez em sua carreira em Jerez no sábado e estava no caminho certo para uma vitória no sprint antes de cair em uma disputa bizarra enquanto liderava. No GP, os primeiros sinais de que Márquez finalmente havia se entrosado com a Ducati foram mostrados quando ele disputou a vitória contra Bagnaia.

Bagnaia, em teoria, tem a melhor motocicleta, já que a sua é a Desmosedici do ano. Mas isso não impediu que Márquez montasse uma bela briga, com os dois se tocando novamente na curva 10 no final da corrida, enquanto disputavam a liderança.

Bagnaia acabou saindo vitorioso, mas Márquez havia provado seu ponto de vista, e a direção da Ducati estava começando a tomar nota.

26 de maio de 2024 - Márquez torna seu caso ainda mais convincente

Marc Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

No GP da França, antes da etapa da Catalunha, Márquez saiu do 13º lugar no grid no sprint e no doming para terminar em segundo lugar em ambos.

Em Barcelona, ele se classificou em 14º e conseguiu chegar em segundo na sprint. Sua passagem pelo grid foi mais difícil no GP, mas isso não o impediu de chegar em terceiro.

Pela primeira vez desde 2019, ele marcou três pódios consecutivos nos domingos. A Ducati já havia marcado Mugello, na semana seguinte, como o local onde queria tomar sua decisão final sobre quem seria o parceiro de Bagnaia em 2025.

A forma de Jorge Martín em 2024, bem como a de 2023, quando ele foi vice-campeão, era difícil de ignorar. Mas o mesmo aconteceu com Márquez após apenas seis rodadas na Ducati.

30 de maio de 2024 - Martin é o preferido, mas Márquez rebate

Marc Marquez, Gresini Racing, Jorge Martin, Pramac Racing. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Na véspera do dia de mídia do GP da Itália, parecia que a Ducati havia tomado sua decisão e que Martín iria para a equipe de fábrica.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, os termos da decisão foram apresentados aos dois pilotos no dia anterior, com Martín na equipe de fábrica e Márquez na Pramac, com uma moto do ano - com uma cláusula que dizia que isso seria invertido caso o hexacampeão levasse o título de 2024.

Mas Márquez não ficou satisfeito. Ele disse à mídia que a Pramac "não é uma opção". Ele queria permanecer na Gresini com uma moto do ano - algo improvável se a Pramac continuasse com a Ducati para 2025, devido a uma cláusula de exclusividade de fábrica nesse acordo - ou mudar para a equipe de trabalho, que parecia certa de ser a de Martín.

3 de junho de 2024 - A situação muda, Márquez realiza seu desejo

Marc Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A ideia de perder Márquez para um fabricante rival era perigosa demais para a Ducati, que informou Martín na tarde de domingo, 2 de junho, dia do GP da Itália, que ele não conseguiria a vaga na equipe de fábrica.

Martín foi direto para a Aprilia e assinou um contrato feito em 12 horas na segunda-feira para correr pela fabricante italiana em 2025. Um anúncio oficial da Ducati nunca chegou na segunda, mas a notícia de Martín abriu caminho para o inevitável.

5 de junho de 2024 - A Ducati torna isso oficial

Marc Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O mundo da MotoGP permaneceu grudado em suas caixas de entrada enquanto a terça-feira chegava e passava sem nenhuma palavra oficial da Ducati.

Na manhã de quarta-feira, todas as peças se encaixaram oficialmente, com a Ducati anunciando que Márquez havia assinado um contrato de dois anos para correr por sua equipe de fábrica até o final de 2026.

"Estou muito feliz por poder usar as cores vermelhas da equipe de fábrica da Ducati na MotoGP na próxima temporada", disse Márquez. "Basicamente, desde o primeiro contato com a Desmosedici GP, gostei de pilotá-la e me adaptei bem logo de cara".

"A partir daquele momento, eu sabia que meu objetivo era continuar esse caminho, continuar a crescer e mudar para a equipe onde Francesco Bagnaia foi campeão mundial por dois anos seguidos. Estou feliz por poder dar esse grande passo em 2025 e grato pela confiança que a Ducati depositou em mim".

"Por fim, quero agradecer a Nadia [Padovani], Carlo [Merlini], Michele [Masini] e toda a família Gresini Racing por abrirem as portas de sua equipe para mim em um momento delicado da minha carreira. Agora, continuaremos a nos divertir e a dar tudo de nós no que resta da atual temporada, que é minha prioridade no momento".

