A Aprilia confirmou nesta segunda-feira a contratação de Jorge Martín para a temporada 2025 da MotoGP em um contrato plurianual, o que basicamente confirma a ida de Marc Márquez para a equipe oficial da Ducati no próximo ano ao lado de Francesco Bagnaia.

Fausto Macieira comenta Márquez na Ducati oficial e Martín na Aprilia:

Mais cedo nesta segunda (03), o Motorsport.com anunciou com exclusividade que a Ducati havia mudado de ideia quanto à decisão de promover Martín para a equipe oficial. Com Márquez deixando claro no GP da Itália que a ida para a Pramac "não era uma opção", a marca italiana viu seus planos irem por água abaixo para manter os dois pilotos.

Com o ritmo que Márquez vem mostrando na Gresini com uma Ducati de 2023, junto com seu alto valor de marketing, a marca não teve como justificar uma possível perda do espanhol para uma montadora rival.

Tendo sido informado da nova decisão da Ducati, Martín optou por confirmar o que vinha falando desde o começo do ano, que não seguiria na marca italiana se não fosse para a equipe oficial, anunciando sua ida para a Aprilia em 2025.

"Um caminho de crescimento imparável", disse Massimo Rivola, CEO da Aprilia. "Jorge é um tijolo importante para atingirmos o objetivo que estamos buscando com muita fome aqui na Aprilia. Muito obrigado ao Dr. Michele Colannino [Diretor do Grupo Piaggio] por esta oportunidade. Conversamos ontem a noite e, sem perder tempo, tomamos a decisão".

Martín substituirá Aleix Espargaró na montadora italiana em 2025, após o espanhol anunciar sua aposentadoria da MotoGP no fim do ano. Durante o fim de semana do GP da Itália, o Motorsport.com revelou que ele deve se tornar piloto de testes da Honda em 2025.

Com Martín na Aprilia, surgem dúvidas sobre o futuro da Pramac como equipe satélite da Ducati. Com o não de Márquez e a perda do atual líder do campeonato, as chances de sua mudança para a Yamaha ganham força.

Caso isso aconteça, o Motorsport.com apurou que a VR46 teria a preferência para receber as duas Ducatis do ano que atualmente pertencem à Pramac.

Maverick Viñales ainda não finalizou seus planos para 2025, negando uma declaração recente do CEO da Aprilia, Massimo Rivola, de que sua vaga na equipe estaria confirmada para além deste ano. Já Enea Bastianini, que perderá a vaga na Ducati para Márquez, era o favorito para o lugar na Aprilia - apesar dele ter outras opções, com a própria marca italiana, KTM e Yamaha.

