A MotoGP realizou neste sábado a corrida sprint no GP da Espanha, em Jerez. A vitória ficou com Jorge Martin. Em uma sprint disputada e que teve quedas tanto no fim do grid como no começo, Pedro Acosta e Dani Pedrosa completaram o top3.

Quem estava em terceiro na bandeirada era Fabio Quartararo, mas o piloto foi punido em oito segundos, pois não cumpriu a regra de pressão mínima nos pneus. Com a punição, Pedrosa assumiu o posto. Esse foi o primeiro pódio do piloto desde 2017.

Johann Zarco estava em terceiro lugar na última volta. Porém, o piloto caiu na última curva. O pole position, Marc Márquez, perdeu a liderança na largada, recuperou, mas caiu sozinho na volta 8. O piloto caiu para décimo e terminou a prova em sétimo, ele foi punido em uma posição.

A ação na MotoGP volta no domingo, às 9h, pelo horário de Brasília.

A Corrida

Logo na largada, Marc Márquez perdeu a liderança para Brad Binder. O piloto da Gresini ficou na terceira posição, pois Jorge Martin o superou na volta inicial também. Poucos metros depois, Martin ultrapassou Binder e assumiu a liderança da corrida de 12 voltas.

Outro destaque na primeira volta foi Pedro Acosta. O novato largou em décimo e subiu duas posições em apenas uma volta.

Na segunda volta, Márquez ultrapassou Binder para assumir a segunda colocação. A diferença para o líder Martin era maior do que 1 segundo. Márquez foi se aproximando, até que na volta seis levou a melhor e ficou na liderança. Porém, duas voltas depois ele caiu sozinho. O piloto da Gresini terminou a prova em sétimo.

A corrida foi marcada por várias quedas. Outro destaque que foi para a brita é Francesco Bagnaia. Ele não concluiu a prova. Maverick Viñales que estava em terceiro lugar, também caiu faltando três voltas para o fim da corrida.

Resultado

Acosta na vaga de Miller? Márquez cita trauma ao falar de Quartararo, Jerez: Fausto Macieira analisa

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Confira a edição #7 do Pódio Cast, com a prévia do GP da Espanha:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: