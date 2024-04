Em seu terceiro ano no grid da MotoGP, a VR46, de Valentino Rossi, está no centro das especulações de mercado, mas não sobre pilotos, e sim sobre montadoras, com informações de que poderia trocar a Ducati pela Yamaha. Mas, segundo o chefe Uccio Salucci, a prioridade é renovar o acordo com a marca italiana, mas com um upgrade: passar a usar as motos do ano.

Desde sua entrada no grid, a VR46 vem usando motos da Ducati do ano anterior. Agora, segundo apurado pelo Motorsport.com, a equipe já tem em mãos a opção de renovação com a marca italiana por mais dois anos, tendo que tomar a decisão até o fim de maio, mas, no novo acordo, os pilotos teria que usar motos de dois anos atrás.

Mesmo mantendo contatos com a KTM, a alternativa mais óbvia sempre foi a Yamaha, devido às conexões históricas de Rossi com a montadora. Mas essa opção, que nunca foi completamente descartada, vem perdendo força neste momento, ao ponto da VR46 e da Ducati estando mais próximas de confirmarem a renovação, que pode ser anunciada já nesta semana em Austin.

"A Yamaha é a minha segunda casa. Mas, para começar, o que eles devem nos oferecer é uma moto mais competitiva. A Ducati tem uma grande moto e sua performance é muito boa. Devemos isso aos nossos parceiros. A mudança não é fácil", disse Salucci ao Motorsport.com.

Uccio Salucci, VR46 Racing Team Photo by: Media VR46

Se a VR46 renovar com a Ducati, a pressão muda para a Yamaha, que busca ter novamente uma satélite desde o fim da parceria com a RNF em 2022. Com a deficiência de velocidade de reta sendo óbvia, acredita-se que a melhor forma de obter uma satélite seria fornecendo um pacote financeiro.

Porém, isso não tem sido suficiente para atrair a VR46, que venceu três provas em 2023 com Marco Bezzecchi, além de vários pódios no ano. Isso a permitiu também atrair mais patrocinadores, com a Pertamina, da Indonésia, sendo a máster de 2024.

O cenário ideal para a equipe de Rossi seria: seguir com a Ducati e conseguir pelo menos uma moto de fábrica para 2025. Mas a Ducati não consegue ir além das quatro motos do ano (sendo duas da equipe oficial e duas da Pramac), o que criaria uma situação do outro time ter que voluntariamente desistir de uma de suas máquinas.

Quartararo ACERTOU ao ficar na YAMAHA ou APRILIA valia aposta? Ducati PERDERÁ EQUIPE? Fausto comenta

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Quartararo acertou ao ficar na Yamaha ou Aprilia valia aposta? PÓDIO CAST #5

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Veja como foram as corridas de sábado da Porsche no Velocitta: