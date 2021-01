Marc Márquez foi operado pela terceira vez no braço direito no dia 3 de dezembro, após as duas intervenções anteriores realizadas por sua equipe médica em 21 de julho e 3 de agosto de 2020 terem sido infrutíferas.

O catalão, que se lesionou na primeira corrida do ano, ficou fora desde o segundo GP e perdeu o resto da temporada depois de complicar a sua recuperação.

Na terceira intervenção, realizada de surpresa no Hospital Internacional Ruber de Madrid e com duração de 11 horas, a placa anterior foi extraída e uma nova foi colocada com enxerto de crista ilíaca com retalho livre de corticoperiosteal.

Durante a operação, foi detectada uma infecção no osso que manteve Márquez internado por dez dias e teve alta no dia 13 de dezembro.

Desde então, nenhuma atualização sobre a situação do piloto catalão havia sido divulgada e ele só havia sido visto em uma publicação postada por ele mesmo em seus perfis nas redes sociais.

Em nova nota emitida nesta quinta-feira à tarde, a Honda informou que Márquez passou por novo exame médico em Madrid e que a evolução é satisfatória, sem especificar data de regresso.

“Marc Márquez foi hoje ao Hospital Internacional Ruber para um check-up médico. O oito vezes campeão mundial foi visitado seis semanas após a cirurgia realizada no dia 3 de dezembro para pseudoartrose infectada do úmero direito. A evolução clínica e radiográfica foi confirmada satisfatória para o tempo de evolução. O paciente continua com o antibiótico específico e com o programa de recuperação funcional adequado à sua situação clínica”, explicou o comunicado divulgado pela Honda.

