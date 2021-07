A etapa australiana da MotoGP em Phillip Island foi retirada do calendário de 2021 no início de julho e efetivamente substituída por uma segunda corrida de Portimão, marcada para 5 a 7 de novembro. Os ajustes no cronograma resultaram na transferência da corrida da Malásia para uma semana após a rodada tailandesa.

No entanto, mais mudanças pela frente: a categoria confirmou que a prova da Tailândia está cancelada pelo segundo ano consecutivo, devido às restrições pela pandemia da Covid-19. Os dirigentes informaram que um evento de substituição está sendo para ser publicado “assim que possível”.

“A FIM, IRTA e Dorna Sports lamentam anunciar o cancelamento do GP da Tailândia, que foi marcado para o Circuito Internacional de Chang de 15 a 17 de Outubro,” disse o comunicado da MotoGP. “Apesar dos melhores esforços de todas as partes envolvidas, a pandemia em andamento e as limitações resultantes obrigaram o cancelamento do evento."

"Esperamos que o mundial retorne à pista perante a incrivelmente apaixonada multidão do Buri Ram em 2022. Quaisquer atualizações sobre um possível substituto serão publicadas assim que disponíveis.”

A decisão abre uma lacuna de três semanas no calendário de 2021, entre a etapa dos Estados Unidos (1 a 3 de outubro) e da Malásia (22 a 24 de outubro). A solução pode ser mais uma rodada dupla, como no começo da temporada no Qatar e as duas na Áustria após as férias de verão.

O GP da Argentina também permanece sem uma nova data após seu adiamento inicial, mas o evento sul-americano provavelmente deve ser cancelado para 2021, devido às restrições da Covid-19. Até agora, as corridas da Finlândia, Japão e Austrália foram oficialmente excluídas

ANÁLISE F1 - TRETAS de Hamilton: como Verstappen fica entre RIVAIS de Lewis? Acima de Alonso e Nico?

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como fica o campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: