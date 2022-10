Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP definiu neste sábado o grid de largada para o GP da Austrália, 18ª etapa da temporada 2022. E na sessão de classificação que definiu o grid de largada para a prova deste domingo, deu Ducati. A pole ficou com Jorge Martin, tendo Marc Márquez e Peco Bagnaia na primeira fila.

Completam os doze primeiros do grid do domingo: Aleix Espargaró, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Luca Marini, Jack Miller, Marco Bezzecchi, Alex Rins, Alex Márquez e Maverick Viñales.

Q1

Participaram desta primeira etapa da classificação: Zarco, Mir, Crutchclow, Bastiannini, P. Espargaró, Oliveira, Rins, Di Giannantonio, Fernandez, Binder, Morbidelli, Gardner, Nagashima e D. Binder. Joan Mir retornou à Suzuki depois de uma lesão no tornozelo, ainda em agosto no GP da Áustria.

Liderando os treinos livres da sexta-feira, Zarco precisava de um bom tempo no Q1 para conseguir manter a boa performance apresentada no primeiro dia de atividades na Austrália e foi isso que o francês fez ao bater o tempo de Bastianinni e assumir o P1 restando sete minutos para o fim da sessão com o tempo de 1m28.498.

No fim, a estratégia de Mir e Espargaró - de recolher com dois minutos no cronômetro - acabou prejudicando os dois pilotos que estavam com os dois melhores tempos até Rins e Zarco abrirem suas melhores voltas.

Com isso, Johann Zarco avançou ao Q2, sendo acompanhado por Alex Rins e ficando à frente do quaro colocado no campeonato, Enea Bastianinni por 0.038s de diferença entre eles.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 24º:

Q2

Johann Zarco e Alex Rins garantiram o direito de disputar a pole com os dez melhores nos primeiros treinos livres do fim de semana na Austrália: Márquez, Marini, Martin, Espargaró, Bezzecchi, Miller, Márquez, Bagnaia, Viñales e Quartararo.

Com dez minutos no relógio, um dos grandes favoritos à largar na frente, Marc Márquez, teve um problema com a moto que começou a sair fumaça e multicampeão precisou recolher mais cedo. Enquanto isso na pista, Bagnaia liderava a sessão com Fabio Quartararo também na primeira fila, na terceira posição.

No fim, a pole ficou com Jorge Martin, fazendo o tempo de 1m27s767 - a terceira pole da temporada e a sua sétima da carreira. Com ele, a primeira fila é completada por Marc Márquez e Peco Bagnaia.

Confira o resultado do Q2 da MotoGP para o GP da Austrália:

