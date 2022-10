Carregar reprodutor de áudio

O retorno do hexacampeão mundial de MotoGP, Marc Márquez, no mês passado, depois de uma quarta grande operação de braço, é tanto para se preparar para 2023 quanto para ajudar a orientar o desenvolvimento da Honda do próximo ano.

Tentando várias atualizações desde o teste de Misano, Márquez estreou um novo pacote aerodinâmico na sexta-feira em Phillip Island, que apresenta um novo design de asa dianteira e sidepod, bem como asas traseiras 'stegosaurus' no estilo Ducati.

Com o layout anti-horário de Phillip Island e a natureza fluida colocando menos pressão no ombro direito em recuperação, Márquez foi apontado por muitos para entregar algo forte para a Honda neste fim de semana.

Mas ele diz que “estamos em um momento em que não estamos procurando o melhor resultado” e ficou feliz em sacrificar seus próprios preparativos de corrida na sexta-feira para testar as últimas atualizações da Honda.

“É claro que você sacrifica um pouco”, disse ele quando perguntado se estava disposto a sacrificar uma corrida forte para experimentar as novas peças.

“Por exemplo, esta tarde quando saí com o pneu dianteiro duro foi porque de manhã comecei logo com o dianteiro médio porque sabia que era o melhor pneu para experimentar a aerodinâmica, porque você vai com o macio que se torna muito macio.

“Mas então, com a quantidade de pneus [que temos para o fim de semana], por isso optei pela frente dura e, claro, isso afetou um pouco a afinação. Mas agora estamos em um momento, em um ponto, que não buscamos o melhor resultado do fim de semana.

“Claro, vou tentar fazer o meu 100% amanhã e domingo, mas precisamos entender também para o futuro e eu pressiono muito a Honda para fazer coisas para tentar. Então, quando recebo, preciso tentar.”

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez correu com a configuração que usou na Tailândia há duas semanas para acompanhar as novas atualizações aerodinâmicas com o pacote atual no TL1 e TL2 na sexta-feira em Phillip Island.

Explicando onde o novo pacote é melhor, Márquez diz que em Phillip Island torna a curva da Honda menos exigente fisicamente – mas admite que o verdadeiro teste da atualização será na próxima semana em Sepang.

“A nova carenagem é uma sensação diferente na moto”, acrescentou. “[Não é] melhor virar, porque quando tentei os outros… mas parece que é menos físico neste circuito.

“Então, para mim, isso ajuda. Mas com a aerodinâmica atual consegui ser rápido. No TL1 fiz minha melhor volta com a atual. No FP2, trabalhei mais nos novos. Então, com ambos, há alguns pontos positivos e negativos. É verdade que aqui vou continuar com os novos porque é melhor para a minha condição física.

“Mas o verdadeiro teste será na Malásia, porque aqui você não tem pontos de freio longos, tudo está fluindo. Então, o teste crucial é a Malásia.”

