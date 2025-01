Nesta quinta-feira (30), a KTM fez o lançamento de suas motos para a temporada de 2025 da MotoGP, mas se absteve falar sobre os problemas financeiros enfrentados pela equipe.

Antes do teste de shakedown no Circuito Internacional de Sepang, de 31 de janeiro a 2 de fevereiro, a fabricante austríaca revelou quatro RC16s idênticas em uma apresentação conjunta com sua equipe satélite Tech3.

A KTM lançou vários vídeos que foram pré-gravados em um estúdio, mas nem a gerência, nem seus quatro pilotos mencionaram a disputa da empresa. Isso aconteceu apesar das dúvidas persistentes sobre o futuro a longo prazo de seu envolvimento na MotoGP, em meio a dívidas crescentes da KTM e de suas marcas irmãs.

A empresa deve 2,2 bilhões de euros (R$13 milhões) a vários credores, que votarão em uma resolução final de seu plano de insolvência em 25 de fevereiro. Os credores estavam pressionando a KTM para que se retirasse da MotoGP e reduzisse os custos a fim de se colocar em uma situação financeira mais sólida.

Mas o diretor de automobilismo da KTM, Pit Beirer, disse que a marca principal do Pierer Mobility Group está "aqui para correr", ao se distanciar da crise financeira da empresa.

"Houve muitas perguntas, mas fomos claros desde o último dia da temporada de 2024: estamos aqui para correr e levamos muito a sério o sucesso neste fantástico campeonato que espalha o motociclismo e as corridas de motocicletas para muitos cantos do mundo", disse ele.

Pit Beirer, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: KTM Images

"2025 começou forte para nós com a importante vitória no Dakar e também com a vitória no AMA Supercross, agora é um verdadeiro prazer apresentar nossas equipes de MotoGP e ver nossa moto pronta para correr pelo nono ano consecutivo.

"A competição é uma parte muito importante do DNA da KTM e estamos comprometidos. Para a próxima temporada e com Brad, Pedro, Enea e Maverick, além de toda a experiência e conhecimento nos boxes, há muita positividade e adrenalina para começar.

"Esta temporada pode ser enorme para nós, e espero que seja."

A KTM teve que interromper o desenvolvimento da RC16 durante o inverno, pois os problemas financeiros da empresa começaram a afetar seu programa de MotoGP.

No entanto, o novo gerente de equipe Aki Ajo está confiante sobre as perspectivas da empresa em 2025, um ano em que fortaleceu seus laços com a RC16 para transformá-la efetivamente em uma segunda equipe de fábrica.

"Estamos entusiasmados com a temporada que temos pela frente", disse ele. "Trabalhamos duro durante o inverno para desenvolver nosso projeto e a RC16 para sermos ainda mais rápidos e melhores do que na temporada passada".

"Nosso objetivo é alto, mas estamos preparados para continuar trabalhando duro, e é uma alegria ter pessoas tão habilidosas e dedicadas no projeto e na empresa".

"Nossa motivação é alta, e acredito que fizemos alguns progressos importantes para melhorar nosso desempenho. Também temos pilotos fortes e experientes, e estamos todos muito motivados e ansiosos para a ação da nova temporada de 2025".

"Obrigado a toda a equipe, aos parceiros, à gerência e a todas as pessoas da KTM que demonstraram grande apoio ao projeto MotoGP. Estamos prontos para correr".

